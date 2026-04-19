Triple empate en la punta de la Infantil

El equipo de Soyapango le quitó el invicto a Agabeisi (La Libertad), mientras que el Colegio Dominico (Santa Ana) se impuso sobre Zacamil para generar un triple empate en la punta de la tabla, tras disputarse la quinta jornada del Torneo Infantil AA (11-12 años) que organiza la Federación Salvadoreña de Béisbol, con el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Los de la Ciudad Industrial se llevaron la victoria en casa 10 carreras por 7 ante las ardillas, mientras que los santanecos derrotaron 19 por 10 a los de Mejicanos, en un par de duelos de alto calibre. El juego entre Bengoa y La Unión/Meanguera fue pospuesto y será reagendado más adelante.

En el diamante del Parque Jorge Elías Bahaia, de la Ciudadela Don Bosco, se vivió un encuentro entre dos equipos con gran ofensiva y con sus mejores abridores sobre la lomita. Al final el conjunto de Soyapango se llevó la victoria 10 carreras por 7, gracias a un ataque de nueve imparables, encabezado por Carlos Interiano, quien como primero en la alineación ligó de 4-4, con un doble, tres anotadas, una remolcada y cuatro bases robadas.

“Me sentí muy bien en el terreno, pese a que el partido estuvo bien complicado. Cometimos algunos errores que debemos trabajarlos en los entrenos, pero estamos contentos con él triunfos y con la meta de llegar a la final”, señaló el veloz jugador, quien además cerró el choque y se apuntó el juego salvado.

Dominick García (Soyapango), y José Cuevas (Agabeisi) se enfrascaron en un duelo de pitcheo en un enfrentamiento entre ambas academias, que históricamente depara juegos de muchas emociones.

García se llevó la victoria en labor de 4.0 innings, en los que enfrentó a 21 bateadores, admitiendo seis imparables y siete rayitas (sólo cinco limpias, con tres boletos y siete ponches.

Lo relevó Benjamin Rivera con un inning en blanco, para que Interiano cerrara y mantuviera la distancia para apuntarse el salvado. El zurdo José Cuevas abrió por las ardillas y en 3.0 tramos relevados admitió siete hits y ocho anotaciones (cinco limpias), dos boletos y seis ponches, cargando con el revés.

En el Mini Estadio de Zacamil, en Mejicanos, el equipo del Colegio Dominico (Santa Ana) volvió a demostrar su buen poder ofensivo para imponerse 19 rayitas a 10 a los locales. Los occidentales también se impusieron en el único juego de la jornada en la categoría Peewee al vencer a Zacamil 16 por 14.

La sexta jornada de ambos torneos será movida para el sábado 2 de mayo, ya que este próximo sábado 25 de abril se llevará a cabo el fin de semana de las estrellas, con el Juego de Estrellas y el Derby de Jonrones de la categoría Infantil AA, así como un juego amistoso con todos los equipos Peewee, en el Parque de Pelota. Esta fiesta contará además con música en vivo, el desfile de todas las academias y otras sorpresas.

Campeonato Infantil AA

Sábado 18 de abril de 2026.

Ciudadela Don Bosco

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E Agabeisi (La Libertad) 2 1 0 4 0 0 7 6 4 Soyapango 1 3 3 3 0 X 10 9 2

Pitcher ganador: Dominik García

Pitcher perdedor: José Cuevas

Salvado: Carlos Interiano

Sábado 18 de abril de 2026.

Mini Estadio Zacamil

EQUIPO C H E Col.Dominico (StaAna) 19 – – Zacamil 10 – –

Pitcher ganador: –

Pitcher perdedor: –

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Col. Dominico Sta Ana 5 4 1 0.800 – Soyapango 5 4 1 0.800 – Agabeisi (La Libertad) 5 4 1 0.800 – La Unión/ Meanguera 4 1 3 0.250 2.5 Bengoa 4 1 3 0.250 2.5 Zacamil 5 0 5 0.000 4.0

TORNEO PEEWEE

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Col. Dominico Sta Ana 4 4 0 1.000 – Agabeisi (La Libertad) 4 3 1 0.750 1.0 Bengoa 2 1 1 0.500 2.0 Zacamil 4 1 3 0.250 3.0 La Unión/ Meanguera 3 0 3 0.000 3.5

RESULTADOS INFANTIL AA

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil 21/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 10 Bengoa 21/03/26 Dominico Sta. AnaGana protesta 126 130 Soyapango (*) 21/03/26 Zacamil 11 18 La Unión/ Meanguera 28/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 14 Dominico Sta. Ana 28/03/26 Bengoa 16 12 Zacamil 28/03/26 La Unión/ Meanguera 6 20 Soyapango 11/04/26 Zacamil 6 16 Agabeisi (La Libertad) 11/04/26 La Unión/ Meanguera

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