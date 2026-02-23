México refuerza presencia militar en el oeste tras muerte de “El Mencho”

Día a Día News

México–El Gobierno de México desplegó 2,500 soldados adicionales en la región occidental del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo durante un operativo militar.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, confirmó este lunes que el despliegue busca reforzar la seguridad y prevenir posibles reacciones violentas del grupo criminal. “Ya se encontraban destacados alrededor de 7,000 elementos en Jalisco; con este refuerzo se pretende mantener el control y tener un efecto disuasivo”, indicó en conferencia de prensa.

El operativo se produce luego de una serie de bloqueos y disturbios registrados en más de 20 estados del país el domingo, tras conocerse la muerte del capo. Las autoridades mexicanas mantienen presencia militar en los principales puntos estratégicos del occidente para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Compartir esta nota