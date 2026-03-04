Sistema Fedecrédito realiza entrega de premios de la promoción gana fácil

El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo la entrega de premios del tercer y último sorteo de la promoción GANA FÁCIL, en la cual entregaron 249 increíbles premios a los afortunados ganadores los cuales fueron: 4 pick up Volkswagen SAVEIRO, 25 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 40 premios en

efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

Participar en la promoción fue sencillo, ya que los socios y clientes recibieron un número electrónico al realizar diversas operaciones financieras, tales como abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones a través de FEDE MÓVIL, FEDEBANKING y el Asistente Virtual Fede, se les asignaron dos números electrónicos para participar, y un número adicional si realizaban transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Estamos muy felices de concluir otra edición de Gana Fácil, en la que hasta Elmas Salado pudo ganar. Hemos premiado en los tres sorteos a cientos de ganadores que hicieron uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Invitamos a los salvadoreños a mantenerse pendientes de nuestras promociones para tener la oportunidad de ser uno de nuestros felices ganadores”, comentó el licenciado Carlos Sibrián, Gerente de Tarjetas de FEDECRÉDITO.

