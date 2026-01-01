MTV apaga la música: el canal que definió generaciones cierra una era

Día a Día News

Después de más de cuatro décadas marcando la historia de la cultura pop, MTV apagó definitivamente sus señales musicales el 31 de diciembre de 2025, cerrando así una de las etapas más influyentes en la televisión mundial. Paramount Global confirmó el cierre de cinco de sus canales: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

El cambio representa el final del formato que hizo de MTV un ícono cultural durante los años 80, 90 y principios de los 2000. La marca que alguna vez revolucionó la forma de consumir música, transformando al videoclip en un lenguaje universal, deja atrás su modelo de transmisión lineal para concentrarse en contenidos de entretenimiento general y reality shows a través de MTV HD, la única señal que seguirá al aire.

Un adiós a la pantalla que enseñó a ver la música

Desde su lanzamiento en 1981, MTV redefinió la relación entre imagen y sonido. Su primera emisión —el videoclip Video Killed the Radio Star— no solo fue simbólica, sino profética: la música visual había llegado para quedarse. Durante décadas, el canal se convirtió en el escaparate global de artistas como Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Britney Spears o los Backstreet Boys, y fue la banda sonora visual de millones de jóvenes que crecieron frente a su pantalla.

MTV no solo transmitía videos; creaba cultura. Su estilo visual, su lenguaje y su irreverencia moldearon tendencias en moda, comportamiento y consumo musical. Los estrenos de videoclips eran eventos colectivos y los programas como TRL o los MTV Video Music Awards definieron una época en la que ver música era un acto social.

El cierre de las señales musicales ocurre en medio de una transformación profunda del consumo audiovisual. Las audiencias migraron hacia plataformas como YouTube, TikTok y Spotify, donde el descubrimiento musical ya no depende de una parrilla televisiva, sino de algoritmos y preferencias individuales.

Tom Freston, uno de los fundadores de MTV, había anticipado este cambio cuando la cadena eliminó la frase Music Television de su logo, aceptando que la música había dejado de ser su núcleo. Hoy, esa evolución se consuma oficialmente con el apagón de sus canales musicales.

Aunque la marca MTV continuará existiendo en nuevos formatos y plataformas, el cierre de sus señales musicales representa el fin de una era compartida: aquella en la que millones de espectadores se reunían frente al televisor para descubrir lo que sonaba y se veía en el mundo.

Su legado permanece en la memoria colectiva y en la forma en que hoy se produce y se consume música. MTV cambió para siempre el modo en que las generaciones entendieron la cultura pop. Este 31 de diciembre no solo terminó un año: terminó una época.

