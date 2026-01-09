El cineasta Sergio Vizuete aporta una voz audaz y visualmente impactante al cine contemporáneo

Tras un exitoso recorrido por festivales y múltiples premios obtenidos, el aclamado drama Becoming Vera llega a Los Ángeles para una presentación especial por tiempo limitado, del 20 al 26 de febrero 2026.

Dirigida por el cineasta español Sergio Vizuete, Becoming Vera es una conmovedora exploración de la identidad, la resiliencia y el autodescubrimiento. La película sigue a una joven prodigio del jazz latino (Raquel Lebish en el papel de Vera, “It Needs Eyes,” “Parable”) en un viaje transformador para definir su voz, sus raíces y su lugar en el mundo. Con un poderoso elenco y una cinematografía impresionante, la cinta ha cautivado tanto al público como a la crítica.

“Ver la respuesta del público ha sido profundamente conmovedor,” comentó el director español Sergio Vizuete. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que logramos y muy agradecido por la atención que Becoming Vera ha recibido. Llevar esta historia a Los Ángeles, respaldada por el talento y la creatividad latina en cada fotograma, es un honor que llevo con gran orgullo.”

Becoming Vera continúa sumando reconocimientos tras una destacada temporada en festivales. La película obtuvo los premios a Mejor PelículayMejor Director (Sergio Vizuete) en el Festival de Cine de Hollywood Park 2025, además de los galardones a Mejor Actor,Mejor Actor de Reparto, Mejor EdiciónyMejor Banda Sonora. También se llevó a casa el Premio delPúblico (Mejor Largometraje Narrativo, Drama) en Cinequest 2025.

Con su estilo visual audaz y su narrativa emocionalmente poderosa, Becoming Vera representa una nueva ola del cine independiente, una que pone en el centro la autenticidad, el arte y las voces diversas. Los temas universales de identidad, resiliencia y autodescubrimiento de la película resuenan profundamente en las audiencias, trascendiendo fronteras culturales y generacionales. Liderada por la revelación Raquel Lebish y guiada por la visión del director español Sergio Vizuete, Becoming Vera captura el valor que implica perseguir la verdad creativa auténtica. Tras su aclamado recorrido por festivales y sus múltiples premios, este estreno en cines marca un momento trascendental para una película que sigue inspirando conversaciones sobre representación, libertad artística y el verdadero significado de “convertirse.”

El público podrá disfrutar de Becoming Vera durante su exhibición exclusiva de una semana en Cinépolis Luxury Cinemas.



DETALLES DE LA EXHIBICIÓN POR UNA SEMANA:

Fechas: Febrero 20 – 26, 2026

Lugar: Cinépolis Luxury Cinemas Hollywood Park Los Angeles

1233 District Drive, Suite 100, Inglewood, CA 90305

