Shakira suma dos fechas más en El Salvador de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”

ElSalvador–La alta demanda de boletos llevó a la cantante colombiana Shakira a anunciar dos nuevas presentaciones en El Salvador, que se suman a las tres fechas ya confirmadas de su residencia en Centroamérica para 2026.

El anuncio fue realizado la noche del domingo 21 de diciembre a través de sus redes sociales, donde la artista agradeció a sus seguidores salvadoreños y centroamericanos por el apoyo masivo a su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Las nuevas fechas serán los días 7 y 8 de febrero, además de los conciertos previstos para el 12, 14 y 15 del mismo mes.

“Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!”, escribió la intérprete de Antología y Puntería en X (antes Twitter), confirmando así un hecho histórico: cinco noches consecutivas de Shakira en suelo salvadoreño, únicas en toda la región.

La productora Two Shows Producciones detalló que los boletos para las nuevas presentaciones saldrán a la venta este lunes 22 de diciembre a las 6:00 p.m., luego de que los tres primeros conciertos se agotaran en menos de 24 horas tras su lanzamiento.

El propio presidente Nayib Bukele había destacado la magnitud del fenómeno, señalando que el éxito de ventas refleja la transformación del país como nuevo epicentro cultural y de espectáculos en la región.

Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más! https://t.co/WusHHDp8AE — Shakira (@shakira) December 22, 2025

Esta será la tercera visita de Shakira a El Salvador: la primera ocurrió en 1996, durante la promoción de su álbum Pies Descalzos; la segunda, en 2006, como embajadora de UNICEF.

Con esta ampliación, El Salvador se consolida como el único país centroamericano incluido en la gira mundial de la artista, un logro sin precedentes para la escena musical local y regional.

