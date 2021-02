Mujeres pueden tener derecho a participar en acuerdo de demanda colectiva

Mujeres atendidas por el Dr. James Heaps (“Dr. Heaps”) en las instalaciones médicas de la Universidad de California en Los Ángeles (“UCLA”) durante diferentes períodos de tiempo entre el 1 de enero de 1983 y el 28 de junio de 2018, según Acuerdo de demanda colectiva podría afectarle.

La demanda pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California es A.B. et al. v. Regents of the University of California et al., Caso No. 2:20-cv-09555-RGK-E (“demanda”).

De acuerdo a información, las mujeres que entablaron la demanda (“Demandantes”) alegan que el Dr. Heaps agredió, abusó y se involucró en un comportamiento hostigador y ofensivo hacia pacientes femeninas mientras era obstetra y ginecólogo en las instalaciones médicas de UCLA y que los Regentes de la Universidad de California (“Regentes”) no respondieron adecuadamente.

No obstante, El Dr. Heaps y los Regentes (“Demandados”) niegan las acusaciones de las Demandantes, por lo tanto, el Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

Sin embargo, las afectadas serían las mujeres que fueron atendidas por el Dr. Heaps en (1) el centro de salud para estudiantes de UCLA (ahora Centro de Bienestar y Salud para Estudiantes Arthur Ashe) del 1 de enero de 1983 al 30 de junio de 2010; (2) UCLA Medical Center (ahora Centro Médico Ronald Reagan de UCLA) del 1 de enero de 1986 al 28 de junio de 2018; o (3) el consultorio médico del Dr. Heaps ubicado en 100 UCLA Medical Plaza desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 28 de junio de 2018.

Por su parte el Fondo del acuerdo de $73 millones se utilizará para pagar las reclamaciones de los Miembros del grupo del acuerdo y cualquier adjudicación de servicio del Representante del grupo aprobado por el Tribunal. Además de los beneficios monetarios, los Regentes harán cambios institucionales en UCLA. El Fondo del acuerdo no se reducirá para pagar los honorarios y costos de los abogados o los Gastos administrativos.

Asimismo, los que pueden obtener un pago son los Miembros del grupo del acuerdo que estén identificados previamente y reciban un paquete de Aviso del acuerdo con una Identificación de reclamante y las mujeres que presenten una Declaración de membresía del grupo que cumplan con los requisitos recibirán un pago del Acuerdo de Nivel 1 de $2,500.

Los Miembros del grupo del acuerdo también tienen la opción de enviar un formulario de reclamación de Nivel 2 y Nivel 3. Dependiendo de la información proporcionada y de si los reclamantes están dispuestos a ser entrevistados, los reclamantes podrían recibir hasta $250,000 (o más en circunstancias excepcionales).

La Declaración de Membresía de clase y el Formulario de reclamación de Nivel 2 y Nivel 3 están disponibles en el sitio web del Acuerdo en www.UCLAHeapsSettlement.com o pueden solicitarse por teléfono sin cargo al 1-888-921-0726.