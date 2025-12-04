Presidenta de Honduras destituye a ministro por felicitar a su esposa diputada opositora

Día a Día News

Honduras–La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destituyó al ministro de Educación, Daniel Sponda, luego de que este felicitara públicamente a su esposa, Erika Urtecho, diputada reelecta por el opositor Partido Liberal. La mandataria anunció su decisión a través de su cuenta oficial en X, donde informó que el viceministro Jaime Rodríguez asumirá el cargo de forma inmediata.

En el comunicado, Castro agradeció a Sponda por su trabajo y dedicación al frente del Ministerio de Educación hasta el 3 de diciembre. La medida se dio a conocer días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, en las que el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) sufrió una derrota frente a las fuerzas opositoras.

Sponda había reconocido el revés electoral y felicitado a su esposa por su triunfo en el departamento de Gracias a Dios, destacando el liderazgo de Urtecho y su apoyo a las comunidades miskitas. El mensaje, considerado políticamente incómodo dentro del oficialismo, se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones en redes sociales.

“Perdimos una elección, pero no nuestra causa. La educación sigue siendo nuestra misión”, escribió el ahora exministro en X, en un mensaje que también llamó a una transición ordenada hacia el nuevo gobierno. Poco después, publicó una felicitación personal a Urtecho por obtener más de 16,000 votos y lograr la reelección.

Urtecho respondió al mensaje con palabras de agradecimiento y un reconocimiento a la relación que ambos mantienen a pesar de militar en partidos distintos. “Aunque caminamos en partidos diferentes, el respeto, el amor y los valores que compartimos están por encima de cualquier color político”, escribió la legisladora liberal.

Tras confirmarse su destitución, Sponda reaccionó desde Bruselas, Bélgica, donde participaba en una reunión de la Alianza Mundial por la Educación en representación de América Latina y el Caribe. Afirmó que la noticia le tomó por sorpresa y agradeció a la presidenta Castro y al expresidente Manuel Zelaya por la confianza depositada durante su gestión.

“Fue una transición complicada por la pandemia, pero le hemos cumplido al país”, expresó en declaraciones a medios hondureños. También se refirió nuevamente a su relación con Urtecho: “El amor es el amor, y eso no se pone en una balanza. No puede ser que por enamorarte de alguien de otro partido te ataquen. Le digo a mi esposa que esté tranquila, que la amo mucho”.

Además de Sponda, otros funcionarios del gobierno de Castro también reconocieron la derrota del partido Libre tras los comicios. Entre ellos, Octavio Pineda, titular de Infraestructura y Transporte, y Mario Moncada, presidente de la Comisión Nacional de Deportes, quienes, sin embargo, continúan en sus cargos.

Sponda, quien asumió la cartera de Educación en 2022, fue una de las figuras más visibles del oficialismo durante la pandemia, especialmente por su papel en la reapertura gradual del sistema educativo. Su salida ocurre en un contexto político marcado por tensiones internas y por la preparación de la transición al próximo gobierno.

La destitución se suma a otros movimientos recientes dentro del gabinete, en un momento en que Xiomara Castro busca reorganizar su equipo antes del cierre de su administración. El nuevo ministro, Jaime Rodríguez, tendrá ahora a su cargo la conducción del sector educativo durante el periodo de traspaso.

He ordenado se le comunique al Vice Ministro Jaime Rodríguez, que debe asumir la Secretaría de Educación como Ministro por ley. Y, estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 4, 2025

