Orquesta “Las Vibraciones” están de Aniversario

La organización “Las Vibraciones” está muy feliz ya que están de Aniversario 49 este año 2025. “Se dice y se lee rápido pero el tiempo ha transcurrido y hemos permanecido a pesar de cualquier vicisitud o adversidad”, – dijo Enrique Matamoros dueño de la agrupación en estos 49 años.

Han sido años atípicos para los venezolanos e incluso para todo el planeta. La llegada del virus Covid-19 se ha convertido en un antes y después de muchos. Y pues en torno a eso la vida cambió; y para la Orquesta Las Vibraciones no fue distinto. Parte de la orquesta se dividió entre Venezuela y el exterior. “Ni se imaginan la cantidad de emociones que he tenido en este tiempo fuera de Venezuela. Ya han pasado casi 6 años fuera; en USA donde tuve que rehacer mi vida con la familia. Este tiempo ha sido de reinvención, tanto para mí como para mi Orquesta Las Vibraciones que se quedó en mi país Venezuela. Son sentimientos diametralmente opuestos”, – dijo Matamoros.

¿En estos años la Orquesta se paró?

•No, solo hubo un proceso de aprendizaje y pues luego vino el proceso de reajuste; entre el equipo de trabajo y los músicos. Tengo una orquesta que a la gente le gusta y pues hubo la necesidad de acoplarse a los cambios.

Es importante resaltar que existen 18 producciones hechas en Venezuela por la Orquesta “Las Vibraciones”. La número 10 en la Isla de Canarias. Muchísimos shows en Europa, promociones en Miami, Perú, Ecuador, Bolivia y México. Pero, sobre todo, reconocidos cantantes y arreglistas han pasado por las filas de esta Orquesta.

Algunos de los integrantes de la Orquesta “Las Vibraciones” a través del tiempo destacan: Neida (Daineé) Ferrer, Ariyed Famiglietti, Leonel Da Silva, Ronald Huerta (con más de 20 años), Betrix Medina (hija de Betulio Medina), desde el año 95 con un compás de tiempo fuera.

Dentro de sus éxitos a través del tiempo, algunos que podemos mencionar: “Hoy te confieso”, “Solo Promesas”, “Infiel”, “Mejor tu adiós”, “Dos corazones”, “Morenita linda”, “Vitamina pa los ojos”, “Canelito”, “Mátame”, “Venezuela”, “La Pollera colorá”, “Piel canela”, “La Vaca blanca”, “El porom pom pom”, “Amor virtual”, entre muchos otros.

Arraigado por ahora desde USA, el director de la Orquesta “Las Vibraciones”, Enrique Matamoros afirma: “Aunque no ha sido fácil por muchos motivos el tener que dirigir la orquesta desde fuera, pues he tenido que dejar de lado mi parte emocional para darle vida nuevamente a lo que amo y me apasiona. Ha sido una trayectoria llena de muchos aprendizajes, sinsabores, sacrificios, pero haciendo lo que sabemos hacer; buena música para dejar siempre a Venezuela en alto”– dijo.

Y si tenemos que decir algo, es de su director fundador Enrique Matamoros; guitarrista de la orquesta. Un hombre que, con tesón, constancia, amor y muchas ganas de luchar ha mantenido este sueño vigente durante tantos años. “Nadie dijo que sería fácil, pero hay que reinventarse y seguir con esfuerzo adelante”, – afirmó.

Para finalizar el director de la Orquesta “Las Vibraciones” manifestó su deseo porque las cosas fluyan y mejoren las situaciones para poder seguir regalando buena música y alegría. “No hay que decaer si las cosas se ponen difíciles, seguiremos luchando, cuidándonos y haciendo buenos shows”.

