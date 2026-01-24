Sáb. Ene 24th, 2026

Nuevo miembro designado para el Comité Asesor de Sellos Ciudadanos

Ene 23, 2026 #Washington

El Servicio Postal de Estados Unidos anunció hoy el nombramiento de Susana Rodríguez de Tembleque, ejecutiva de tecnología y directora creativa, para el Comité Asesor de Sellos Ciudadanos, o CSAC.

Los miembros son nombrados por el director general de correos para aportar su experiencia en negocios, historia, ciencia, tecnología, arte, educación, deportes y otras áreas de interés público. Trabajando en conjunto, formulan recomendaciones sobre futuros temas relacionados con los sellos.

Rodríguez de Tembleque es vicepresidenta de diseño de la plataforma de datos de IBM. En este puesto, se centra en crear una experiencia intuitiva, garantizando que los productos de datos de IA de IBM proporcionen información fiable, clara y contextualizada en tiempo real.

Anteriormente, se desempeñó como vicepresidenta de diseño de IBM Research, donde construyó y dirigió una organización multidisciplinaria enfocada en brindar una experiencia excepcional y distintiva de principio a fin.

Antes de trabajar en IBM Research, fue vicepresidenta y directora ejecutiva de marca de IBM Watson, supervisando la expresión de la marca en productos, marketing y comunicaciones.

Rodríguez de Tembleque también ha ocupado el cargo de directora creativa de retail en Apple, donde jugó un papel clave en el desarrollo de Today at Apple, una iniciativa global que transformó las tiendas del gigante tecnológico en espacios de aprendizaje, creatividad y conexión.

Originaria de Madrid, Rodríguez de Tembleque reside en Nueva York. Es madre de cuatro hijos, de entre 19 y 25 años.

