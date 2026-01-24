Ola de frío extremo obliga a declarar emergencia en 17 estados de EE. UU.

Día a Día News

EEUU–Una ola de frío sin precedentes ha obligado a declarar el estado de emergencia en al menos 17 estados de Estados Unidos, mientras una tormenta invernal de gran magnitud azota el país con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados y nevadas que afectan a más de 200 millones de personas en 34 estados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que el fenómeno provocará “nieve intensa, lluvia congelada peligrosa y temperaturas gélidas potencialmente mortales”. Ante ello, el gobierno federal activó el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta para supervisar la emergencia.

Las autoridades han dispuesto recursos logísticos que incluyen 30 generadores eléctricos, 250 000 comidas, 400 000 litros de agua, mantas y alimentos para bebés, además de equipos de rescate listos para ser desplegados en las zonas más afectadas.

“El gobierno está coordinando con las autoridades estatales y locales. FEMA está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!”, publicó el presidente Donald Trump en redes sociales, tras ser informado sobre la situación.

La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) recomendó a la población abastecerse de alimentos, agua y ropa térmica ante la posibilidad de cortes de energía y carreteras intransitables.

El Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de Meteorología advirtió que las temperaturas mínimas podrían descender hasta los –45 °C y que la ola de frío se mantendrá al menos durante la próxima semana. “Estas condiciones representan un riesgo mortal de hipotermia y congelación en la piel expuesta”, señaló la institución.

Las afectaciones también se reflejan en el transporte aéreo: más de 8 300 vuelos fueron cancelados para el fin de semana, incluidos 4 600 solo el domingo. El aeropuerto de Dallas, Texas, figura entre los más impactados, según la cadena ABC News.

