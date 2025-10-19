Ocho tips de estilo para realzar la figura

“Cada cuerpo es único y merece celebrarse. La clave no está en esconder, sino en resaltar lo que nos hace especiales”, explica la estilista, cuyo enfoque inspira a las mujeres para adoptar la ropa como forma de confianza y autoexpresión.

La moda no se trata de seguir reglas rígidas, sino de conocer nuestro cuerpo y aprender a resaltar lo mejor de nosotros, afirma la creadora Delfi Saud. Con pequeños trucos de estilo es posible transformar un look sencillo en uno memorable, elegante y favorecedor.

“Estos consejos no buscan cambiar la silueta, sino potenciarla, celebrando la diversidad de formas y mostrando que la moda es una herramienta de confianza y expresión personal”, añade la líder de la plataforma, #StyledByDelfi.

8 tips de estilo para realzar tu figura:

1-Hombreras para crear proporción: Son un recurso clásico que aporta estructura y balance. Añaden presencia a la parte superior del cuerpo, equilibran las caderas y transforman cualquier look en uno sofisticado y poderoso.

2-Cinturones que definen la cintura: Más que un accesorio, el cinturón es un aliado estratégico: marca la cintura, aporta definición y estiliza la figura. Desde un vestido fluido hasta un blazer, puede convertir un conjunto simple en un outfit elegante y estructurado.

3-Zapatos en punta y tacones para estilizar: El calzado correcto alarga y eleva. Los zapatos en punta afinan visualmente la pierna, mientras que los tacones —incluso los más bajos— mejoran la postura y añaden elegancia, logrando un efecto de mayor altura y confianza.

4-Escotes en V que favorecen a todos los cuerpos: Estilizan el cuello, alargan el torso y dirigen la mirada hacia el centro. Es un detalle versátil que aporta feminidad y elegancia, perfecto para adaptarse tanto a un look casual como a un vestido de noche.

5-Looks monocromáticos para dar continuidad: Crea armonía y la ilusión de mayor altura. Apostar por una sola gama de color —negros, neutros, pasteles o vibrantes— transmite sofisticación, y la clave está en jugar con texturas para evitar la monotonía.

6-Prendas de tiro alto que alargan la silueta: Los pantalones y faldas de tiro alto marcan la cintura y estilizan la figura, logrando piernas más largas y una silueta esbelta. Son un clásico atemporal que funciona tanto en la oficina como en un look casual.

7-Blazers estructurados para dar forma: Es la prenda comodín de cualquier armario. Su estructura realza la figura, corrige la postura y otorga seguridad. Un corte entallado resalta la cintura, mientras que un modelo oversize añade dramatismo y estilo moderno.

8-Faldas y vestidos línea A para equilibrar: Este corte clásico es ideal para suavizar caderas y crear movimiento. Ajustado en la parte superior y amplio en la inferior, aporta feminidad y equilibrio. Una opción elegante para cualquier ocasión.

