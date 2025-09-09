Olga Tañon presenta «PR24SIETE»

El canto del coquí, el murmullo del mar y la energía de Puerto Rico ahora se transforman en música. Así suena PR24SIETE, el nuevo sencillo de Olga Tañón, disponible en todas las plataformas digitales y antesala de su próximo álbum PR24SIETE, Soy de Aquí. Con la fuerza de un himno y el sello de la artista, PR24SIETE fusiona el House Music con ritmos tropicales latinos, dando vida a un sonido fresco y poderoso que reafirma la versatilidad de Olga.

Cada compás refleja identidad y pertenencia, convirtiéndose en el hilo conductor del álbum que está por venir. «Este sencillo es la carta de presentación de todo el proyecto. Quise que fuera el reflejo de nuestra identidad, con sonidos modernos y el corazón de nuestra cultura. Es música hecha para unir y para recordarnos quiénes somos», expresó Olga Tañón.

Con este lanzamiento, inicia oficialmente el recorrido de PR24SIETE, Soy de Aquí: un proyecto concebido para celebrarnos, reconocernos y compartir, a través de la música, el orgullo de ser quienes somos. Una propuesta innovadora donde el House Music se entrelaza con ritmos tropicales latinos para rendir homenaje a la esencia de Puerto Rico y recordarnos que siempre hay razones para celebrarlo, cada día de la vida, 24SIETE.

Esta celebración continuará en vivo el próximo 15 de noviembre en Hard Rock Live Hollywood (Florida), donde Olga presentará un espectáculo inolvidable donde cantará todos sus éxitos y unirá el lanzamiento de PR24SIETE con su energía única e incomparable.

Compartir esta nota