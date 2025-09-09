Zona 7 lanza el videoclip de “Guerrero Vinotinto”

La agrupación Zona 7 estrenó el videoclip de su más reciente tema “Guerrero Vinotinto”, una canción dedicada a la selección de fútbol de Venezuela, La Vinotinto, y a todos los fanáticos que apoyan tanto dentro como fuera de las fronteras al equipo en su camino hacia el Mundial 2026. El audiovisual ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la agrupación y en sus redes sociales, y en pocos días ha superado las mil reproducciones.

“Guerrero Vinotinto” es interpretado por los integrantes de Zona 7: Jahir Ramos “Voice”, Gregorio Stasenko “Greko”, Juan Carlos Suárez “JC The Lion” y Daniel Herrera “Dalion”, quienes también trabajaron en los arreglos de este sencillo junto a Sandy Hernández. La letra y composición estuvo a cargo de Jahir Ramos, mientras que la música fue desarrollada por Carlos Bravo y Carlos Flores “Maxter”. Como en cada lanzamiento, todo el trabajo realizado va respaldado por Jaime Jungheit «Teriyaki», manager y fundador de la agrupación.

Con esta producción, Zona 7 busca transmitir un mensaje de unión y orgullo, reflejando el sentimiento que todo país siente por su equipo local y que acompaña a su selección en cada encuentro. La canción es más que un himno musical: es un grito de aliento que conecta a los venezolanos a nivel mundial.

