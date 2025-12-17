Bukele inaugura la construcción de AirCity, primera zona franca aeroportuaria del país

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador dio este martes un nuevo paso en su estrategia de modernización logística con el inicio de las obras de AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica, ubicada en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIES).

El presidente Nayib Bukele colocó la primera piedra del proyecto, acompañado por representantes del Grupo Aristos Inmobiliaria, desarrollador de la obra.

Con una inversión superior a $250 millones, AirCity busca convertir al país en un hub regional de aviación y comercio electrónico, integrando servicios de aeromantenimiento, carga aérea, almacenamiento y logística avanzada. La obra abarca más de 532,000 metros cuadrados, de los cuales 124,000 serán destinados a la plataforma para aeronaves y operaciones técnicas.

Durante la primera fase, el proyecto generará más de 500 empleos directos y alrededor de 1,000 indirectos, según el Gobierno. Una vez en funcionamiento, se estima que el complejo podrá superar los 5,000 puestos de trabajo.

“La única forma de desarrollar a El Salvador es siendo pro negocios, pro inversión y pro tecnología. Este tipo de proyectos genera empleos especializados y oportunidades reales de crecimiento”, afirmó Bukele, quien subrayó que AirCity está alineado con la Fase 3 del Plan Económico Nacional, denominada Logística.

El mandatario destacó además que factores como la ubicación estratégica del país, la estabilidad política y la reducción del riesgo país han fortalecido la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Por su parte, Edwin Escobar, director ejecutivo de Aristos Inmobiliaria, explicó que AirCity contará con infraestructura de primer nivel, incluyendo una calle de rodaje exclusiva que conectará directamente con la pista principal del aeropuerto, lo que permitirá operaciones ágiles de mantenimiento, carga y descarga de aeronaves.

“AirCity no es solo un conjunto de hangares o bodegas; es una plataforma pensada para conectar a El Salvador con el mundo. Queremos posicionar al país como el corazón logístico de las Américas”, señaló Escobar.

La zona franca también incluirá espacios dedicados a comercio electrónico, servicios farmacéuticos, almacenes refrigerados e institutos de formación técnica, en coordinación con instituciones académicas nacionales para preparar mano de obra calificada.

AirCity se suma al portafolio de proyectos de Grupo Aristos, que ya opera varios parques industriales en el país y recientemente lanzó su división tecnológica Aristos Technologies, enfocada en soluciones digitales y gestión de centros de datos.

Con el inicio de este megaproyecto, el Gobierno salvadoreño refuerza su apuesta por convertir al país en un nodo estratégico del comercio aéreo regional, consolidando al aeropuerto internacional como un punto clave para la inversión y la conectividad logística en América Latina.

