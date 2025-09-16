Parques del Condado de Los Ángeles organizarán celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en 59 parques

Las celebraciones incluirán espectáculos culturales, gastronomía, arte y más hasta el 11 de octubre de 2025

El Condado de Los Ángeles del Departamento de Parques y Recreación (Parques del Condado de Los Ángeles) invita al público a asistir a las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que se llevarán a cabo del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2025 en 59 parques del Condado de Los Ángeles.

Los festivales anuales son una oportunidad para honrar y enaltecer a las comunidades latinas, celebrar su legado perdurable y abrazar las culturas, tradiciones y contribuciones que fortalecen y unen al Condado de Los Ángeles.

Estos eventos gratuitos ofrecerán música, gastronomía, arte y entretenimiento representando diversas nacionalidades de México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Las actividades pueden incluir presentaciones de baile folclórico y salsa, exhibiciones de arte, demostraciones de cocina, talleres para toda la familia e incluso la emoción de la lucha libre. Las celebraciones resaltan la cultura, la historia y la resiliencia de las comunidades latinas y reafirman el compromiso del departamento de crear espacios seguros y familiares donde todos puedan compartir y celebrar su herencia.

“El Mes de la Herencia Hispana es un momento para celebrar la riqueza y diversidad de nuestras comunidades latinas y para unirnos en solidaridad”, dijo Norma E. García-González, Directora de Parques del Condado de Los Ángeles. “Estos festivales son maravillosos para que todas las familias descubran y disfruten las contribuciones, tradiciones, culturas vibrantes y la poderosa presencia de nuestras diversas comunidades”.

Los Parques del Condado de Los Ángeles se enorgullece de brindar espacios seguros y acogedores donde las familias puedan reunirse, compartir historias y enorgullecerse de la herencia que fortalece a Los Ángeles.

