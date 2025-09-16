Mar. Sep 16th, 2025

Nada como un poco de dinero soleado para mantenerse caliente en invierno

Sep 16, 2025 #Estados Unidos, #Sacramento

A medida que nos acercamos al comienzo oficial del otoño, cuatro afortunados jugadores de Scratchers están listos para celebrar un agradable premio de su suerte de verano.

Patrick Morrison Descubrió un premio mayor de $1 millón jugando a Sunny Money Juego de Scratchers en Winters desde Lorenzo Market en 121 E Grant Avenue.

En Los Ángeles, Roberto Dimarco encontró un millón de dólares de suerte con un Triple Red 777 Scratchers. Compró su juego en Lucky 7 Liquor, ubicado en Washington Boulevard 12408. Solo queda un premio mayor por descubrir para el Triple Red 777.

Dos afortunados ganadores más de Scratchers revelaron los premios mayores de $1 millón de su juego. Lourdes Valdez ganó 50 veces su premio. El premio 50X the Cash , ganador de Lyumyla Mozhqua , se compró en la farmacia CVS ubicada en 525 W. Capitol Expressway en San José . Solo quedan tres de los 14 premios principales originales en la edición actual de 50X the Cash.

¡40 años de juego y contando!

Desde 1985, la Lotería de California ha cumplido su misión de recaudar fondos suplementarios para la educación pública, pagando más de $90 mil millones a ganadores en todo el estado. De los $154.4 mil millones en ingresos generados por las ventas de la Lotería de California durante los últimos 40 años, más del 95% (un total de $147.3 mil millones) se ha devuelto a las comunidades locales en concepto de compensación a minoristas, contribuciones a la educación y pagos de premios.

