Continuando con la temporada decembrina, la artista revelación del pop latino Penelope Robin enciende el espíritu navideño con “Llegó la Navidad”, una colección de 2 canciones en el que une el pop con sus raíces latinas, el video principal del proyecto, “Llegó la navidad”, fue filmado a los alrededores de la zona de San Andresito y el centro de Bogotá.

“Desde que llegué a vivir a Colombia me sorprendí de ver cómo se vive la navidad aquí, las novenas, la familia y la energía que irradia esta época me han inspirado a hacer este proyecto especial para diciembre, quise hacer estas 2 canciones de navidad para compartir con mi público desde los 2 estilos que me caracterizan; 1 como la he vivido aquí en Latinoamérica viviendo en Colombia y con mis raíces Venezolanas y Cubanas y 2 como la vivía en USA cuando era una niña” – Penelope Robin.

Este regalo navideño de Penelope encapsula la dualidad de sus influencias musicales y culturales las cuales marcan su identidad musical:

«Llegó la navidad” (Cumbia): Esta canción está inspirada directamente en la tradición de la navidad colombiana. Un tema para alegrar la fiesta decembrina y celebrar la temporada junto a la familia, los vecinos y los seres más cercanos.

“Eres mi navidad” (Pop): Inspirada en la vibra romántica navideña que domina cada diciembre en Estados Unidos, se convierte en la canción ideal para dedicar a quienes alegran estas festividades.

