Personas que están en DACA, urge que el congreso los proteja

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización de derechos de los inmigrantes más grande de California, criticó hoy el fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sobre DACA, que continúa la incertidumbre para casi 600,000 titulares de DACA y sus familias. El Congreso debe actuar para proteger permanentemente a estos titulares de DACA y sus familias mediante la actualización del registro, lo que desbloquearía la residencia permanente para los titulares de DACA, los titulares de TPS, los trabajadores esenciales, los trabajadores agrícolas y los hijos de los titulares de visas a largo plazo que se enfrentan a la deportación.



Atribuya las siguientes declaraciones a la miembro de CHIRLA y titular de DACA, Aimee Benitez :

«Vivir en el limbo o a merced de los tribunales es una forma terrible de vivir. El fallo del Tribunal Quinto del Circuito de hoy demuestra una vez más que el destino de millones de familias está en manos de juristas que han mostrado un claro antagonismo hacia la comunidad inmigrante y continuarán ejerciendo su poder contra nosotros. Esta es una forma insostenible y cruel de abordar un problema que tiene solución. El Congreso debe ofrecer protecciones permanentes a los titulares de DACA y sus familias, ahora».



Atribuya las siguientes declaraciones a Angélica Salas , Directora Ejecutiva de CHIRLA:



«La decisión de la corte de hoy subraya que el Congreso debe recuperar el poder y actuar con soluciones permanentes, ya no optar por curitas temporales que resultan en más caos, dolor y sufrimiento para millones de inmigrantes. Hay algunas opciones disponibles para que el Congreso pueda resolver: resolver esta situación, incluyendo la Ley de Sueños y Promesas y la Ley de Registro de 2022. Estas son las dos únicas soluciones que darán estatus permanente a las personas DACAmentadas. Una actualización del registro daría estatus a los titulares de DACA además de muchos otros que no lo están. protegido por el programa. Una actualización del registro podría otorgar residencia permanente a hasta 8 millones de inmigrantes, la mayoría de los cuales son indocumentados, basándose únicamente en un mínimo de años de presencia en los Estados Unidos. Y lo mejor del registro es que ya está una ley existente.



La decisión de la corte de hoy suma dolor y agonía a millones que buscan contribuir y prosperar en su nuevo hogar y no es la solución. El Congreso puede ofrecer soluciones inteligentes, humanas y efectivas ahora y detener estas tonterías».

72 total views, 72 views today