Estados Unidos

Prepárese para presentar su declaración de impuestos en 2026

Ene 6, 2026 #Impuestos

Con la temporada de impuestos de 2026 acercándose rápidamente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) insta a los contribuyentes a tomar medidas sencillas ahora para prepararse para presentar sus declaraciones federales de impuestos sobre la renta de 2025. Visite » Prepárese» en IRS.gov para obtener listas de verificación, actualizaciones y opciones de presentación sin costo.

Uno de los pasos más importantes que pueden dar los contribuyentes es acceder a su Cuenta Individual en Línea del IRS . Las Cuentas Individuales en Línea del IRS están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, para consultar la información de la cuenta, realizar pagos, administrar las preferencias de comunicación y proteger la información tributaria.

Utilice depósito directo

Debido a la orden ejecutiva presidencial, Modernización de los Pagos a y desde las Cuentas Bancarias de Estados Unidos, el IRS está eliminando gradualmente los cheques de reembolso de impuestos en papel. El IRS anima a los contribuyentes que no tienen cuenta bancaria a abrir una para recibir sus reembolsos mediante depósito directo.

Revise los nuevos cambios en la ley tributaria de 2025

Legislación reciente, como las disposiciones de la Ley Única, Grande y Hermosa , incluye varias deducciones y créditos nuevos que podrían reducir las facturas de impuestos o aumentar los reembolsos. A partir de 2025, para poder reclamar ciertos créditos por otros dependientes, el contribuyente y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta, deben tener un número de Seguro Social o un Número de Identificación Personal del Contribuyente válido emitido antes de la fecha límite de presentación de sus declaraciones (incluidas las prórrogas).

Nuevas cuentas Trump para niños elegibles

Los padres, tutores y otras personas autorizadas podrán abrir Cuentas Trump , un nuevo mecanismo de ahorro para la jubilación para menores de 18 años con un número de seguro social válido. Se ofrecerá una contribución piloto de $1,000 al programa para los menores ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Visite trumpaccounts.gov para obtener más información.

Ingresos por aplicaciones de pago y ventas online

Todos los ingresos provenientes de trabajo a tiempo parcial, actividades informales o ventas de bienes y servicios están sujetos a impuestos. El Formulario 1099-K, Transacciones con Tarjetas de Pago y Redes de Terceros , será emitido por las compañías de tarjetas de pago por cualquier monto, así como por aplicaciones de pago y plataformas de comercio electrónico, cuando los pagos superen los $20,000 y se realicen más de 200 transacciones al año.

Requisitos de información sobre activos digitales

Los contribuyentes que compraron, vendieron o recibieron activos digitales, incluyendo criptomonedas, monedas estables o NFT, deben declarar dichas transacciones. Algunos contribuyentes pueden recibir el Formulario 1099-DA de intermediarios. En cualquier caso, todos los contribuyentes deben responder la pregunta sobre activos digitales en el Formulario 1040 e informar cualquier ingreso, ganancia o pérdida relacionada. Visite Activos Digitales para obtener más información.

Prepárate ahora

Tome algunas medidas hoy, revisando los cambios en la legislación fiscal, reuniendo documentos y utilizando herramientas en línea, para ayudar a garantizar una experiencia más fluida y menos estresante al presentar sus impuestos en 2026.

