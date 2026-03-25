Bukele llega a su punto más alto de aprobación con 94 %, según Cid-Gallup

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ElSalvador–El presidente Nayib Bukele alcanzó un 94 % de aprobación general, de acuerdo con una encuesta divulgada por la firma Cid-Gallup, que también señala un 95 % de respaldo al trabajo del Gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

El estudio fue realizado entre el 15 y el 21 de marzo de 2026, con una muestra de 1,200 adultos entrevistados por teléfono celular. Según la ficha técnica, el sondeo tiene un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

Además de la valoración general, el informe indica que el 87 % de los encuestados aprueba el rumbo del país, mientras que un 95 % respalda la gestión en educación. Asimismo, el 89 % afirmó sentir orgullo del mandatario. El documento no incluyó una evaluación específica sobre el régimen de excepción.

En mediciones previas de la misma firma, publicadas en diciembre de 2025, el 96 % de los consultados consideró positivas, en algún grado, las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno contra las pandillas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.

Por otra parte, una encuesta elaborada en mayo de 2025 por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas otorgó una calificación de 7.78 al régimen de excepción en su tercer año. En ese estudio, el 60 % de los participantes opinó que la medida debía prolongarse, mientras que el 37.7 % consideró necesario buscar alternativas.

Una medición más reciente del mismo instituto, publicada en enero de 2026 y basada en datos de diciembre de 2025, no evaluó directamente el régimen, pero señaló que el 81.7 % de los encuestados percibe una disminución de la delincuencia en el último año. Además, el 77.9 % afirmó no conocer a personas detenidas de forma injustificada, frente a un 20.3 % que indicó lo contrario.

El estudio también reflejó que el 98.7 % de la población no tuvo que cambiar de residencia por motivos de seguridad.

En paralelo, otra encuesta de LPG Datos reportó que el 91.9 % de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente, señalando la mejora en la seguridad como el principal logro, según el 70.3 % de los consultados.

94%



El nivel más alto de aprobación desde el inicio de nuestro Gobierno.



Gracias a Dios. https://t.co/i6HczoDQc3 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2026

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