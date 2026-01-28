Población salvadoreña otorga nota de 8.39 a Bukele y mantiene alta confianza en su gestión

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de la República, Nayib Bukele, obtuvo una calificación promedio de 8.39 por su desempeño durante 2025, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio, denominado “La población salvadoreña opina sobre el año 2025”, se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025 a 1,268 personas y presenta un margen de error del 2.75 %, con un nivel de confianza del 95 %.

De acuerdo con los resultados, la calificación promedio al presidente incrementó 26 centésimas en comparación con 2024, cuando la nota fue de 8.13. El Iudop señaló que la mejora está relacionada con la percepción de seguridad ciudadana y con la confianza institucional hacia el mandatario y su gobierno.

En cuanto al nivel de confianza, Bukele encabeza la lista con 77 % de respaldo, seguido del Gobierno central (69.6 %), la Fuerza Armada (69.1 %) y la Policía Nacional Civil (68.2 %).

Entre los actores con niveles intermedios de confianza destacan la Iglesia católica (58.4 %), la Fiscalía General de la República (56.9 %) y el sistema penitenciario (56.3 %). En contraste, los partidos políticos (31.4 %), las alcaldías (40.6 %) y el sector empresarial (42.6 %) registraron los niveles más bajos de confianza.

El estudio también reflejó que 61 % de la población consideró que la situación del país en 2025 fue mejor que la del año anterior, atribuyendo principalmente esa percepción a la reducción de la delincuencia. Un 62.7 % mencionó la seguridad como lo mejor que ocurre en el país, mientras que un 6.7 % destacó el combate a las pandillas.

Entre los principales problemas identificados, 44.9 % de los encuestados señaló las dificultades económicas, incluyendo el alto costo de la vida (8.4 %) y el desempleo (8.1 %).

Según el informe, la seguridad continúa siendo el factor más determinante en la evaluación del gobierno, superando el impacto de los retos económicos que enfrenta el país.

