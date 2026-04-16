Asamblea Legislativa elige a tres magistrados para reforzar la Corte Suprema de Justicia

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa eligió y juramentó a tres nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de garantizar la continuidad del trabajo judicial ante ausencias temporales de los magistrados propietarios.

Los abogados Claus Arthur Flores Acosta, Joaquín Osmar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García fueron designados tras obtener 57 votos en el pleno legislativo, en un proceso realizado conforme a lo establecido en la Constitución, que faculta al Órgano Legislativo a efectuar estos nombramientos mediante votación pública.

Según lo informado, los magistrados suplentes serán asignados posteriormente por la Corte Plena a las distintas salas, en función de las necesidades institucionales, para asegurar el funcionamiento del sistema judicial.

Desde la bancada de Nuevas Ideas, el subjefe Caleb Navarro indicó que la elección responde a la necesidad de contar con suplentes en todas las salas del máximo tribunal. Añadió que el proceso incluyó entrevistas públicas y la revisión de hojas de vida, disponibles para consulta ciudadana.

Trayectoria de los designados

Claus Arthur Flores Acosta será incorporado a la Sala de lo Constitucional. Cuenta con experiencia como magistrado de cámara en materia de familia en la zona occidental y ha ejercido como juez en distintas jurisdicciones. Su formación incluye estudios en derechos humanos y educación para la paz. Su periodo concluirá el 15 de noviembre de 2027.

Joaquín Osmar Vallejos Díaz es abogado y notario, con formación en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Su nombramiento como suplente se extiende hasta 2033.

Jesús Ulises García posee trayectoria dentro del sistema judicial desde 1981, principalmente en labores vinculadas a la formación. Su periodo también finalizará en 2033.

Requisitos para el cargo

La Constitución establece que quienes aspiren a ser magistrados deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 40 años, abogados de la República y contar con reconocida moralidad y competencia. Además, deben acreditar experiencia previa en el ámbito judicial o en el ejercicio de la abogacía, así como estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos en los años previos a su elección.

Con estas designaciones, el Legislativo busca asegurar la operatividad de la CSJ y la continuidad en la administración de justicia.

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