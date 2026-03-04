Ya no será necesario presentar partida de nacimiento para obtener el DUI por primera vez

Día a Día News

ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció que ya no será requisito presentar partida de nacimiento para solicitar por primera vez el Documento Único de Identidad (DUI).

El registrador nacional y director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, explicó que la medida se aplica en cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos y la nueva Ley del Registro Familiar, que centraliza los registros del estado familiar bajo la administración del RNPN.

“Aplicando la normativa vigente hemos eliminado el requisito de la partida de nacimiento”, dijo Velasco durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El funcionario destacó que la entidad cuenta con un registro central digitalizado, integrado en el Sistema de Registros Vitales y Familiares (REVFA), lo que permite acceder directamente a las partidas de nacimiento y otros datos sin necesidad de solicitarlos al ciudadano.

De acuerdo con la ley, las instituciones públicas no pueden exigir documentos que ya estén en su poder, con el objetivo de simplificar los trámites y reducir costos.

El trámite del DUI por primera vez sigue siendo gratuito dentro del país, mientras que en el exterior tiene un costo de $35. Las renovaciones o reposiciones en territorio nacional mantienen el valor de $10.31.

Para obtener el documento, los jóvenes deberán presentar una identificación con fotografía, como carnet estudiantil o pasaporte. Si el trámite se realiza en un duicentro, deberán acudir acompañados por sus padres o representantes. En el caso de los procesos de preenrolamiento en centros educativos, bastará una autorización escrita.

El preenrolamiento permite a los jóvenes que cumplan 18 años después del cierre del Registro Electoral 2027 adelantar el trámite del DUI, con el fin de quedar habilitados para votar el 28 de febrero de 2027. Este procedimiento puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2026.

“El objetivo es que puedan participar en la fiesta electoral”, señaló Velasco.

El trámite para obtener el DUI por primera vez puede realizarse en cualquier momento, incluso fuera del periodo de preenrolamiento, si no se busca integrar el padrón electoral de 2027.

