Se detecta gripe aviar en crías de elefante marino en el Parque Estatal

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) insta al público a evitar el contacto con mamíferos marinos y aves silvestres muertos o en peligro a lo largo de la costa californiana tras la confirmación de la gripe aviar H5N1, también conocida como influenza aviar altamente patógena (IAAP), en crías destetadas de elefante marino del norte en el Parque Estatal Año Nuevo, en el condado de San Mateo. Los trabajadores de vida silvestre vigilan de cerca las playas cercanas en los condados de San Mateo y Santa Cruz y realizan vigilancia adicional desde Sonoma hasta el condado de San Luis Obispo para comprender mejor la posible propagación de esta enfermedad.

Estos hallazgos representan los primeros casos documentados de gripe aviar en elefantes marinos del norte y la primera detección del virus en un mamífero marino de California. Como medida de precaución, el Departamento de Parques Estatales de California ha cerrado áreas clave y cancelado las visitas guiadas al Parque Estatal Año Nuevo durante el resto de la temporada para proteger a los animales y minimizar la posible propagación de la enfermedad.

“Si bien la detección de gripe aviar en estas focas jóvenes es preocupante, también demuestra que nuestros sistemas de vigilancia funcionan según lo previsto”, declaró la Dra. Erica Pan, Directora del CDPH y Oficial de Salud Pública Estatal . “El riesgo para el público en general sigue siendo muy bajo, pero los californianos pueden protegerse a sí mismos y a sus mascotas evitando el contacto con mamíferos marinos o aves enfermos o muertos, manteniendo a sus mascotas con correa cerca de las playas y respetando los cierres de zonas. El CDPH seguirá colaborando estrechamente con colaboradores locales, estatales, federales y académicos para monitorear esta situación, apoyar la seguridad de los trabajadores que puedan estar expuestos y proporcionar actualizaciones a medida que se disponga de más información”.

Lo que los californianos pueden hacer: evitar el contacto con la vida silvestre

La gripe aviar es una enfermedad que puede propagarse entre animales y personas, incluidas las mascotas. Aunque el riesgo de infección para el público en general sigue siendo muy bajo y no hay evidencia de transmisión de focas a humanos, los bañistas no deben tocar mamíferos marinos ni aves, vivos o muertos, ni permitir que las mascotas se acerquen a estos animales salvajes.

Orientación del CDPH para el público:

Manténgase a 150 yardas de los elefantes marinos y de todos los mamíferos marinos salvajes y aves marinas siempre que sea posible.

Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de animales salvajes enfermos, heridos o muertos.

No se acerque, toque ni intente ayudar a los mamíferos marinos o aves marinas, ya que esto puede propagar enfermedades y causar daños tanto a los animales como a las personas.

El transporte de animales silvestres potencialmente enfermos a un centro de rehabilitación, una clínica veterinaria u otro centro veterinario puede aumentar el riesgo de exposición.

Informe al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California sobre aves enfermas o muertas.

Recomendaciones del CDPH para los trabajadores de vida silvestre:

Use equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidos guantes, protección para los ojos y protección respiratoria cuando trabaje con mamíferos marinos enfermos o muertos.

Realice la prueba si presenta síntomas dentro de los 10 días posteriores a la exposición. Las personas con influenza (ya sea influenza estacional común o gripe aviar) podrían ser elegibles para recibir tratamiento antiviral para reducir la gravedad de la enfermedad.

Si no se siente bien después de una posible exposición:

Quédese en casa, descanse y evite el contacto con otras personas, excepto para recibir atención médica. Si busca atención médica por síntomas, notifique a su profesional de la salud sobre su posible exposición a la gripe aviar antes o inmediatamente después de su llegada.

Use una mascarilla en espacios interiores cerca de otras personas y al ingresar a cualquier centro de atención médica.

Lávese las manos con frecuencia (o use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles).

Las infecciones de gripe aviar en personas son poco frecuentes, pero la infección puede ocurrir si el virus entra en contacto con los ojos, la nariz o la boca, o se inhala durante el contacto cercano sin protección con animales infectados, o al tocar superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Las mascotas, como perros y gatos, también pueden correr el riesgo de enfermarse si interactúan con animales silvestres infectados.

