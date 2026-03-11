Conductor detenido tras chocar vehículo contra barricada de la Casa Blanca

Día a Día News

EEUU–Un hombre fue arrestado la madrugada de este miércoles luego de estrellar su camioneta contra una de las barricadas de seguridad ubicadas en los alrededores de la Casa Blanca, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C..

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 6:37 de la mañana, cuando el conductor atravesó una barrera instalada en la avenida Connecticut, en las inmediaciones de la residencia presidencial.

La policía indicó que el hecho no dejó personas lesionadas. Tras el impacto, el sospechoso fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Debido al procedimiento policial, varias calles cercanas al complejo presidencial fueron cerradas temporalmente para facilitar las labores de las autoridades.

Al momento del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro de la Casa Blanca. Se prevé que más tarde viaje al estado de Kentucky como parte de su agenda oficial.

El hecho ocurre semanas después de otro incidente de seguridad registrado en enero, cuando un hombre fue arrestado por causar daños materiales en la vivienda del vicepresidente estadounidense, JD Vance, ubicada en el estado de Ohio. Según las autoridades, el funcionario no se encontraba en la residencia en ese momento.

Compartir esta nota