South Coast AQMD emite aviso de polvo arrastrado por el viento

#California

Condiciones actuales

  • A partir del jueves por la tarde, la calidad del aire en San Bernardino ha alcanzado el Muy poco saludable AQI categoría, debido a los fuertes vientos que provocan el levantamiento de polvo.
  • El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de viento vigente hasta las 4:00 p.m. PST del 6 de marzo. También está vigente un aviso de viento fuerte desde las 12:00 a.m. PST hasta las 6:00 p.m. PST del 7 de marzo para partes de los condados de San Bernardino y Riverside.

Impactos previstos en la calidad del aire

  • Los fuertes vientos pueden provocar la acumulación de polvo y niveles de contaminación por partículas (PM10) en Peligroso Air Quality Index (AQI) categoría a veces en partes de los condados de San Bernardino y Riverside.
  • Se esperan vientos del norte con ráfagas de hasta 65 mph.
  • La calidad del aire puede variar según la hora y la ubicación dependiendo de las condiciones del viento.

Previsión detallada

Viernes durante el díaAQI puede alcanzar Muy poco saludable o niveles más altos el viernes
Viernes por la nocheSe espera que los vientos disminuyan a partir del viernes a las 6 p.m. AQI puede alcanzar Insalubre para grupos sensibles o niveles superiores a veces.
Sábado durante el díaSe espera que los vientos aumenten a partir del sábado por la mañana. Los vientos más fuertes y los niveles de PM10 se esperan entre las 12 p.m. y las 7 p.m. del sábado. AQI puede alcanzar Peligroso niveles a veces.

South Coast AQMD emitirá una actualización si se dispone de información adicional.

Si se encuentra en un área afectada por el polvo arrastrado por el viento:

  • Limite su exposición permaneciendo en el interior con ventanas y puertas cerradas o buscando un refugio alternativo.
  • Evite la actividad física vigorosa.
  • Encienda su aire acondicionado y / o un purificador de aire. Si es posible, no use enfriadores de pantano o ventiladores para toda la casa que traigan aire exterior.
  • Ayude a minimizar la contaminación por polvo estabilizando los suelos sueltos y reduciendo la velocidad si conduce por caminos de tierra.

