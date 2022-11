Se unen por un condado de Los Ángeles más justo y equitativo e invitan a las familias a unirse a caminata

Escucha este artículo Escucha este artículo

Pase su sábado en la casa de los campeones del Super Bowl, para la segunda WalkUnitedLA anual, apoyando los esfuerzos de United Way para romper el ciclo de la pobreza a través de la vivienda, la educación y las oportunidades económicas para todos.

La novedad de este año será una celebración especial conmemorativa del centenario posterior a la caminata/carrera con cerca de 20 restaurantes locales para los «Sabores de Inglewood», entretenimiento en vivo encabezado por el artista de grabación nominado al Grammy Aloe Blacc, un espectáculo de autos clásicos, una cervecería al aire libre con Hawthorne’s cerveza artesanal propia de Common Space, zona para niños Rams, actividades divertidas para niños en familia y mucho más.

Las actuaciones de celebración incluyen Blue Breeze Band, una banda de covers de R&B/Soul, y Freedom Singers de L.A. Community Action Network, con un set en vivo de DJ Malski.

Los sabores de Inglewood incluyen el nuevo Cork & Batter, Woodys BBQ y Antojitos Martin, entre otros.

Una exhibición de autos clásicos que presenta la exhibición de autos clásicos del concejal Padilla con Chevys y Fords de los años 50, 60 y 70.

WalkUnitedLA es el evento comunitario emblemático de Los Angeles Rams y continuará impulsando el movimiento para acabar con la pobreza de nuestros vecinos sin hogar, estudiantes y familias trabajadoras. Desde 2007, HomeWalk y ahora WalkUnitedLA han reunido a más de 130,000 personas de todo el condado de Los Ángeles y han recaudado más de $10 millones para terminar con la falta de vivienda de más de 20,000 de nuestros vecinos sin hogar. El evento ha unido a los angelinos que apoyan soluciones audaces para llevar a Todos a través del evento anual más grande para acabar con la falta de vivienda en todo el país.

United Way of Greater Los Angeles, en asociación con los Rams, llevó WalkUnitedLA al SoFi Stadium en su expansión para reconocer y abordar las causas profundas interseccionales de la pobreza, especialmente después de una pandemia mundial y beneficiar a las diversas organizaciones comunitarias que trabajan para construir un Los Ángeles más equitativo.

“Estamos encantados de tener a Andrew Whitworth, un campeón increíble no solo en el campo, sino también un líder poderoso para el cambio positivo en nuestras comunidades, y Aloe Blacc, nominado al Grammy, un activista social inspirador que usa su arte y su plataforma para crear cambios, se une con nosotros el 12 de noviembre para un día de acción, impacto y celebración para todos los que han marcado la diferencia para los demás”, dijo Elise Buik, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Greater Los Angeles. “Juntos, hemos atravesado una pandemia, desigualdad económica y racial, desastres naturales y más para ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles y apoyar a los más vulnerables entre nosotros. A medida que miramos hacia los próximos 100 años, nuestro éxito se medirá por si creamos una región donde cada individuo y familia no solo pueda sobrevivir sino prosperar”.

“Los Rams esperan continuar nuestra asociación con United Way of Greater Los Angeles a través de WalkUnitedLA a medida que profundizamos nuestro compromiso de luchar por la vivienda, la educación y la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y comunidades necesitadas”, dijo Kevin Demoff, director de operaciones de Los Ángeles. Ángeles Rams. “Es increíblemente emocionante tener tanto el Centenario de United Way como el campeonato del Super Bowl para celebrar este año, y juntos continuaremos trabajando, abordando problemas clave y forjando las soluciones necesarias para hacer un Los Ángeles más fuerte y vibrante para el próximo 100 años.»

Los participantes de WalkUnitedLA recaudarán fondos y crearán conciencia para acabar con la falta de vivienda y crear viviendas más asequibles; proporcionar una educación equitativa y de calidad a todos los estudiantes; y garantizar una mayor movilidad económica y un mayor acceso a oportunidades para familias e individuos trabajadores.

Los líderes filantrópicos locales, la Fundación Conrad N. Hilton y la Fundación Margie & Robert E. Petersen ofrecerán fondos equivalentes para duplicar el impacto en la recaudación de fondos.

