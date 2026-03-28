Semana Santa inicia con calor, lluvias y vientos nortes

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ElSalvador–El inicio de la Semana Santa en El Salvador estará marcado por un ambiente cálido, presencia de vientos nortes y lluvias puntuales en distintas zonas del país, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con la institución, durante la mañana predominará un cielo poco nublado en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, las condiciones cambiarán en horas de la tarde, cuando se esperan lluvias principalmente en la zona central y oriental, incluyendo departamentos como San Miguel y Usulután.

Para la noche, el MARN no descarta más precipitaciones en el oriente del país, mientras que los vientos nortes continuarán influyendo en el clima. Estos tendrán velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar entre 40 y 65 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y descampadas del occidente.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán elevadas durante la tarde, generando un ambiente muy cálido. En contraste, durante la noche y la madrugada se prevé un clima más fresco.

El MARN explicó que estas condiciones están asociadas al ingreso de vientos nortes y a un flujo acelerado del noreste, lo que favorece la acumulación de humedad y la formación de nubosidad que da paso a las lluvias.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y seguir la información emitida por canales oficiales durante el desarrollo de la Semana Santa.

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