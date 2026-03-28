Protección Civil desplegará más de 100 mil elementos para Plan Verano 2026 en Semana Santa

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ElSalvador–A las puertas del período vacacional de Semana Santa, el Sistema Nacional de Protección Civil activó el Plan Verano 2026 con el despliegue de más de 100,000 personas de distintas instituciones del Gobierno, según informó su director, Luis Alonso Amaya.

El operativo contempla cobertura en playas, parques recreativos, carreteras, centros de salud, actividades religiosas y otros espacios con alta concentración de personas, con el objetivo de atender emergencias de forma oportuna durante la temporada.

De acuerdo con el funcionario, el plan prioriza escenarios vinculados a celebraciones religiosas, especialmente en ciudades donde estas actividades tienen mayor afluencia, como Sonsonate, San Miguel, San Vicente y San Salvador. En estos puntos se instalarán dispositivos de atención prehospitalaria y monitoreo.

En zonas turísticas, el dispositivo incluye la presencia de guardavidas en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos. En total, se han establecido cerca de 180 puntos de monitoreo, con 342 elementos asignados a estas labores.

Además, las autoridades implementarán controles vehiculares en diferentes carreteras del país, como parte de las acciones para reducir accidentes de tránsito durante el periodo vacacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional permanecerá activo desde el inicio del plan hasta el 6 de abril, coordinando la respuesta interinstitucional ante cualquier incidente.

Como parte de los servicios habilitados, el Ministerio de Obras Públicas brindará asistencia gratuita de grúas, disponible a través del número 2510-0199. Para emergencias, el Cuerpo de Bomberos mantiene habilitado el 913, mientras que Protección Civil dispone de las líneas 2281-0888 y 7070-3307 para atención ciudadana.

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