“Será una de las constituciones de las más garantistas, de las más progresistas del Siglo XXI” Félix Ulloa

Redacción Fidel López.

El miércoles 15 de septiembre cuando se conmemoren los 200 años de la independencia de Centro América será presentada al Presidente Nayib Bukele la propuesta de reformas a la Constitución de la República, liderada por el Vicepresidente Félix Ulloa

El Vicemandatario aclaró que en lo relacionado a las cláusulas pétreas establecidas en el artículo 248 de la Carta Magna “Se mantiene la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia en la forma de gobierno y solo agregamos una cláusula relacionada al medio ambiente, porque el medio ambiente debe ser la última racha en cualquier actividad económica”.

Uno de los puntos que ha generado opiniones encontradas entre diversos sectores de la población en el contexto de las reformas a la Constitución es lo relacionado a la ampliación del mandato del presidente de 5 a 6 años, y la reelección para la cual la Sala de lo Constitucional habilitó al mandatario hace unos días a buscar la reelección para los comicios de 2024.

“Nosotros queremos que las normas constitucionales queden elaboradas de tal manera que no haya que recorrer a la vía de interpretación para que no puedan aplicarse” fue la respuesta de Ulloa cuando se le cuestionó si en este apartado entonces la actual Sala de lo Constitucional no había modificado las cláusulas pétreas de la carta magna.

El funcionario descartó de tajo que en la propuesta de reformas se contemple el tema de la reelección continua del Presidente de la República.

“Nosotros no estamos promoviendo la reelección continua nosotros mantenemos el artículo 88 que prohíbe la reelección continua. Hemos elaborado una redacción que permita claridad total en que una persona que ejerce la Presidencia de la República para poder reelegirse tiene que esperar que pase por lo menos un periodo de mandato presidencial” fue la respuesta de Ulloa a esta interrogante.

“Esta va a ser una constitución de las más garantistas, de las más progresistas del siglo XXI” finalizó Ulloa.

