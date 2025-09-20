Sergio George y Carlos Vives reimaginan “Fabricando Fantasías”

Sergio George vuelve a sorprender con un movimiento magistral. Esta vez se une a la leyenda colombiana Carlos Vives para presentar “Fabricando Fantasías”, una nueva interpretación de uno de los himnos inmortales de Tito Nieves, escrito por Jorge Luis Piloto y Raúl Del Sol. La canción, que en su versión original se convirtió en un clásico cargado de sentimiento, encuentra aquí una lectura vibrante y renovada que une dos visiones de la música latina en un mismo latido.

Sergio George aporta su sello característico desde el piano y la producción, acompañado por un ensamble de músicos que integran lo mejor de la tradición tropical con matices contemporáneos. Grabada entre Essential Studios en Lima y GML Estudios en Bogotá, la pieza fue producida por George junto a Carlos Vives y Andrés Leal, con la mezcla a cargo de Javier Garza y la masterización del reconocido Randy Merrill en Sterling Sound. Cada detalle del proceso refleja una intención: honrar el pasado mientras se escribe un nuevo capítulo.

El tema llega acompañado de un vídeo musical grabado en Bogotá bajo la dirección de Sergio I. Rodríguez.

Carlos Vives, ícono que ha sabido reinventar la música colombiana para el mundo, presta su voz a esta versión con la misma energía que lo ha convertido en un narrador esencial de la identidad latinoamericana. Su interpretación dialoga con el arreglo de George, abriendo un espacio donde lo clásico y lo contemporáneo se encuentran de manera natural.

“Fabricando Fantasías” forma parte del próximo álbum de Sergio George titulado The Hits Reimagined. Su álbum previo, ATACA SERGIO! Presents: Urban Salsa Sessions, lo vio debutando como artista principal y recientemente fue nominado a Premios Juventud en la categoría Mejor Álbum Tropical. El proyecto, que incluye colaboraciones con Jay Wheeler, Wisin, Ryan Castro, Anthony Ramos, Annasofia, Mike Bahía y otros, reafirma la capacidad de la salsa para seguir evolucionando sin perder su raíz.

La llegada de este nuevo tema coincide con la expectativa por ¡ATACA SERGIO! All Stars Concert, que se celebrará el 21 de septiembre en el Kaseya Center de Miami. Un evento irrepetible que reunirá a figuras como La India, Gente de Zona, Anthony Ramos, Servando y Florentino, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Corazón Serrano, Gian Marco y más nombres por anunciar, en lo que ya se perfila como uno de los grandes momentos de la música latina contemporánea.

