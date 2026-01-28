Vientos nortes mantendrán el clima fresco en El Salvador durante el resto de la semana

Día a Día News

ElSalvador–El país continuará bajo la influencia de vientos nortes que provocarán un ambiente fresco, especialmente durante las noches y madrugadas de jueves y viernes, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Durante este miércoles, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con ligeros incrementos de nubosidad por la tarde en la zona norte y en la sierra de Jucuarán. No se prevén lluvias. Los vientos del norte oscilarán entre los 10 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en el occidente, y entre 30 y 50 km/h en el centro y oriente del país.

El jueves persistirá la influencia de los vientos nortes, con ráfagas que irán perdiendo intensidad en el transcurso del día. El cielo estará poco nublado y el ambiente se mantendrá cálido en las horas diurnas, pero con una sensación más fresca al caer la noche. Para la madrugada del viernes, las temperaturas podrían descender notablemente en zonas altas y valles interiores.

Estas condiciones son provocadas por sistemas de altas presiones ubicados sobre el golfo de México y el sur de Estados Unidos, los cuales orientan los vientos desde el norte hacia la región centroamericana. También influye un frente frío que se extiende sobre el norte de Centroamérica y el Caribe.

El MARN prevé que el patrón de vientos y temperaturas frescas se mantenga hasta el viernes, con una posible disminución gradual hacia el fin de semana.

