Situación de los hispanos estadounidenses en diferentes áreas financieras 

La empresa líder en medios digitales mitú y la destacada agencia de mercadeo y comunicación The MRKT, lanzaron hoy la segunda edición de la serie de los estudios mitú InTell, la cual se enfoca en la situación financiera actual de la población latina en Estados Unidos. Algunos de los descubrimientos indican que, cuando se los compara con la población general, los latinos están a la cabeza en algunos aspectos como el uso de tecnología financiera y la adopción temprana de criptomonedas y los NFT, pero están atrasados en otros aspectos como la compra de propiedades y el uso de productos y servicios bancarios.

«Nuestro objetivo en mitú es representar una perspectiva moderna, exhaustiva y matizada de los latinos estadounidenses, y nuestra serie de investigación, mitú InTell, es parte integral de ese compromiso», dijo Stephen Brooks, presidente de mitú. «Estamos sumamente agradecidos de colaborar con The MRKT para sumar conocimiento sobre el estado financiero de los latinos, para que podamos continuar con las conversaciones, el contenido y las acciones que enriquecen a la comunidad latina en Estados Unidos».

«Nos entusiasma muchísimo asociarnos con mitú en esta segunda edición de su serie InTell, esta vez sobre el estado financiero de la población latina. Creemos que es sumamente importante arrojar luz sobre los triunfos de la comunidad latina en Estados Unidos, así como en las zonas que pueden mejorar, y este estudio hace precisamente eso», señaló el presidente de The MRKT, Marcos Barrón.

La compañía HyperFocus ROI fue la encargada en realizar una investigación la cual se basó en 1500 encuestados divididos de manera igual entre hispanos y no hispanos residentes de Estados Unidos. Esta consistía en evaluar las actitudes, percepciones y conductas de los participantes en una serie de segmentos demográficos en relación con el tema de las finanzas considerado de manera amplia. Las zonas clave que se evaluaron entraban en las categorías de administración de finanzas personales, presupuestos, impuestos, objetivos financieros, bancos, propiedades, préstamos/créditos y ahorros y se desglosan por edad, ingreso y género.

El estudio reveló que los latinos estadounidenses presentaban un índice muy alto en el uso de tecnología para administrar sus finanzas:

Aproximadamente 3 de cada 10 latinos estadounidenses (26%) invirtieron en criptomonedas o NFT (token no fungible) en el último año, una cifra significativamente más alta que las 2 de cada 10 personas no hispanas que hacían esto.

Una cifra más alta de hispanos estadounidenses (30%), en comparación con los no hispanos (22%), usaron una aplicación de finanzas para llevar la cuenta de sus gastos mensuales.

Una cantidad más alta de hispanos estadounidenses (82%) tiene acceso a su cuenta bancaria y la administran a través de una aplicación móvil en comparación con las personas no hispanas (70%).

Por otra parte, el estudio reveló que 6 de cada 10 hispanos estadounidenses usaron un servicio de cambio de cheques en los últimos 12 meses y, entre ellos, 6 de cada 10 tenían una cuenta bancaria. Además, la mitad de los que tenían una cuenta bancaria usaban un servicio de cambio de cheques por lo menos una vez al mes. Esto significa que los hispanos estadounidenses gastaron aproximadamente $20 mil millones de dólares en servicios de cobro de cheques en el último año, lo que equivale a un gasto individual de $703 por cada uno de los 20 millones de latinos estadounidenses1 en la fuerza laboral. El costo promedio de cada transacción es de entre el 1% y el 12% del valor del cheque2.

En el ámbito de la propiedad, se determinó que muchos menos hispanos estadounidenses (46%) eran dueños de su propia casa en comparación con la cifra de personas blancas no hispanas (73%), aunque un poco más que las personas negras no hispanas (42%). No obstante, la investigación determinó que una cantidad significativamente mayor de hispanos estadounidenses de la generación Z actualmente poseen su propia casa (25%) en comparación con miembros no hispanos de la generación Z (17%).

Por último, 2 de cada 10 no hispanos (17%) aprendieron a administrar sus finanzas personales a través de un consejero financiero, mientras que casi 6 de 10 (55%) aprendieron de sus padres y más de la mitad aprendió por su cuenta (54%).

Fuente: mitú y MRKT

