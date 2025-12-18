Sobreviviente latino de cáncer representará esperanza y resiliencia en el Desfile de las Rosas 2026 con City of Hope

Joey Gibson Rivas, quien ha sobrevivido un cáncer raro, incendios devastadores y una reinvención total de vida, será uno de los pasajeros de la carroza de City of Hope, «Superando el cáncer y la diabetes juntos», que se une al 137º Desfile de las Rosas y llevará a 6 pasajeros y los médicos en esta tradición global del Día de Año Nuevo

Para Joey Gibson Rivas, sobreviviente latino de cáncer y residente del sur de California, el Desfile de las Rosas 2026 no es solo una tradición de Año Nuevo: es un símbolo de vida, esperanza y segundas oportunidades. Gibson Rivas, de 48 años, será uno de los pasajeros del carro alegórico de City of Hope® en el 137º Desfile de las Rosas, el próximo 1 de enero de 2026, representando a miles de pacientes latinos que enfrentan el cáncer con valentía y resiliencia.

City of Hope®, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes y avanzadas de Estados Unidos, con su Centro Médico Nacional clasificado entre los mejores centros oncológicos del país por U.S. News & World Report, destacará cómo los avances en la investigación y el tratamiento del cáncer están llevando esperanza a pacientes y supervivientes de cáncer en todo el mundo con una impresionante carroza extraordinaria y seis pasajeros inspiradores en el Desfile de las Rosas 2026 el 1 de enero.

Entre los pasajeros, se encuentra Joey Gibson Rivas de Calabasas, California, quien ha vivido con leucemia crónica, diagnosticada como trombocitemia esencial, durante más de 20 años. Es un cáncer de sangre raro que provoca que el cuerpo produzca demasiadas plaquetas, provocando fatiga, pérdida de peso, dolor óseo intenso y otras complicaciones. Antes de llegar a City of Hope en 2015, Gibson Rivas se sentía perdido entre médicos que no entendían su enfermedad.

«En City of Hope, el Dr. Haris Ali, mi enfermero Raymond Hernandez y todos allí me trataron como familia. Por primera vez, sentí esperanza», dijo Gibson Rivas, quien también ha enfrentado otros desafíos. En enero de 2020, un incendio eléctrico arrasó con su casa en Highland Park, dejando a Gibson Rivas y a su esposa, Cheryl, sin nada. El incendio también se llevó la vida de Pixie, uno de sus perros favoritos. Un amigo les ofreció su casa en Malibu.

En enero de 2025, la pareja volvió a temer perder su casa por un incendio. Esta vez, fue el enorme incendio de Pacific Palisades, alimentado por el viento. Fueron desplazados durante dos semanas, pero la casa sobrevivió. Desafortunadamente, Gibson Rivas perdió su trabajo debido al incendio. Trabajó como chef personal para una familia cuyo hogar fue destruido.

Gibson Rivas ahora se encuentra bien. Cuando los tratamientos estándar dejaron de funcionar para su cáncer, el Dr. Ali y su equipo consiguieron el uso de una terapia experimental, navitoclax, a finales de 2024. La píldora diaria de quimioterapia ha estabilizado sus conteos sanguíneos. Para afrontar la pérdida de su empleo, Gibson Rivas también convirtió su pasión por los caballos en una nueva carrera. Ahora trabaja en un rancho en Agoura Hills, California, y sueña con abrir una granja para cuidar caballos abandonados y ofrecer terapia equina a personas que necesitan apoyo emocional.

«Soy la prueba viviente de que la esperanza, la fe y un gran cuidado pueden superar las adversidades», dijo Gibson Rivas. «City of Hope realmente hace honor a su nombre.»

La historia de Joey es una de seis que City of Hope celebrará en su carroza, titulada «Superando el cáncer y la diabetes juntos». Cinco supervivientes de cáncer y una persona que prosperará tras un trasplante de células de los islotes para tratar la diabetes, vienen de todo el país, representando a los centros oncológicos de City of Hope en Los Ángeles, Phoenix, Chicago, Atlanta y el condado de Orange, California, y acompañarán a sus médicos.

En línea con el tema del Desfile de Rosas, «La magia en el trabajo en equipo», la carroza de City of Hope destaca cómo investigadores pioneros en curas revolucionarias, equipos de atención experta que ofrecen los tratamientos más recientes y pacientes y sus familias se unen para superar el cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales. Sus historias reflejan el corazón del tema de este año, mostrando cómo una atención innovadora y compasiva transforma vidas.

Con una altura de 20 pies y adornada con más de 12,000 flores, la carroza de City of Hope cuenta con un impresionante pilar central que muestra la palabra «hope» (esperanza) a ambos lados. Por encima de sí se eleva una icónica escultura del Espíritu de la Vida®, una elegante representación de dos adultos y un niño con los brazos levantados en optimismo. Esta escultura celebra la familia, la vitalidad, reflexionando en el viaje humano compartido a través de la enfermedad y la sanación. Mariposas animadas flotan sobre vibrantes pozos florales de koi, una característica emblemática inspirada en el Jardín Japonés de City of Hope en su centro oncológico de Los Ángeles. Cerca, pavos reales llenos de gracia, árboles frondosos, y elegantes bañeras para pájaros crean una inspiradora exhibición de fortaleza, renovación y tranquilidad.

Desde superar diagnósticos difíciles hasta abrazar nuevos comienzos, estos seis supervivientes son la prueba viviente de que la esperanza es posible cuando estamos unidos.

City of Hope es una de las principales instituciones de investigación y tratamiento del cáncer del país, que ofrece terapias especializadas, ensayos clínicos y atención avanzada que brindan a los pacientes la mejor oportunidad de superar el cáncer. Con centros en cinco grandes áreas metropolitanas de todo el país, unos 86 millones de personas viven ahora a poca distancia en coche de una de sus instalaciones nacionales.

