Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo a finales de marzo. La decisión se produjo tras el operativo realizado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que dejó dos ciudadanos estadounidenses fallecidos.

El mandatario informó que el reemplazo será el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el puesto el próximo 31 de marzo. Mullin llegó al Senado en 2023 tras una trayectoria previa en la Cámara de Representantes.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump destacó el trabajo legislativo del senador y afirmó que cuenta con “la sabiduría y el coraje necesarios” para avanzar en la agenda de seguridad del Gobierno. También lo describió como un aliado del movimiento político MAGA, base ideológica del trumpismo.

El presidente señaló además que Mullin, quien es el único senador nativo americano en la actualidad, ha sido un defensor de las comunidades tribales y tendrá entre sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.

Respecto a Noem, Trump aseguró que “sirvió bien al país” y adelantó que asumirá un nuevo cargo como enviada especial para el programa Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental que, según indicó, será presentada próximamente en Doral, en el estado de Florida.

La salida de Noem ocurre en medio de cuestionamientos tras el operativo federal en Minneapolis, denominado “Metro Surge”, desplegado contra la inmigración irregular. Durante esa intervención murieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good en incidentes separados vinculados con agentes federales.

Tras los hechos, el Gobierno envió a la ciudad al denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, quien posteriormente puso fin al operativo.

