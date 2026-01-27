Grupo Cañaveral sigue dominando la radio regional mexicana

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón continúa reafirmando su vigencia y liderazgo en la música regional mexicana, al mantenerse dentro del Top 10 del chart Regional Mexican Airplay de Billboard con su sencillo “Qué Bello”, en colaboración con Marisela, durante el cierre de 2025 y el inicio de 2026. El tema ha mantenido una sólida presencia en la lista desde su debut, lo que refleja la fuerte conexión del grupo con la audiencia y las estaciones de radio del género.

“Qué Bello” debutó en la lista el 27 de septiembre de 2025 en el puesto No. 22, registrando un ascenso sostenido que lo llevó a posicionarse en el Top 10 a partir del 11 de octubre, alcanzando el No. 1 el 29 de noviembre de 2025. Desde entonces, “Qué Bello” ha permanecido 13 semanas entre los primeros diez lugares del chart, incluyendo la posición No. 10 en las ediciones del 10 y 17 de enero de 2026, consolidándose como uno de los sencillos más destacados del género en la radio regional mexicana. Este desempeño confirma el impacto de la colaboración y el momento artístico que atraviesa la agrupación.

Con más de cuatro billones de streams globales y una trayectoria respaldada por más de 15 certificaciones discográficas —incluidos discos de diamante, platino y oro—, Grupo Cañaveral es una de las agrupaciones de cumbia más influyentes y representativas a nivel internacional. Fundado en 1995, el grupo ha sabido reinventar el género, manteniendo vivas sus raíces mientras lo enriquece con colaboraciones junto a artistas de distintas generaciones y estilos.

Bajo el liderazgo de Don Humberto Pabón y en mancuerna creativa con su hijo Emir Pabón —cantautor, productor y conductor—, la agrupación ha llevado su inconfundible sonido a escenarios de México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, logrando incontables sold outs en arenas, teatros, auditorios y festivales de alto perfil como Vive Latino, Besame Mucho, Hollywood Bowl (Cumbia at the Bowl) y Festival Ravinia, entre otros.

Sus lanzamientos más recientes marcan un capítulo especialmente significativo en la historia del grupo. Bajo la producción de Emir Pabón y Maritza Pabón, Grupo Cañaveral rinde homenaje a su líder y fundador a través de un proyecto tributo que celebra el legado de Don Humberto Pabón, figura fundamental en la historia de la cumbia. Tributo a una Leyenda: Humberto Pabón Vol. 1 y Vol. 2, lanzados en mayo y octubre de 2025, reúnen a destacados artistas como Yuri, Jessi Uribe, Alex Lora, Guaynaa, Gera MX, Kalimba, Grupo Niche, Los Caligaris, La Joaqui, Marisela y La Adictiva, entre muchos otros, en un reconocimiento musical que honra décadas de pasión, entrega y trascendencia cultural.

Con logros actuales en los charts, una gira exitosa y un legado que sigue creciendo, Grupo Cañaveral reafirma que su música no solo permanece vigente, sino que continúa marcando el pulso de la cumbia y del regional mexicano en el 2026.

