Trabajadores de Kaiser Permanente Marchan “Por el Futuro de la Atención Médica”

Trabajadores de una coalición nacional de sindicatos que representan a empleados de Kaiser Permanente, incluyendo trabajadores de centros médicos de todo el sur de California, marcharán mañana sábado 30 de octubre en Pasadena, para manifestarse en contra de propuestas de contrato que amenazan los estándares laborales y de atención al paciente.

La marcha “Por el Futuro de la Atención Médica” es organizada por el sindicato United Nurses Association of California/Union of Health Care Professionals (UNAC/UHCP), una de las 21 organizaciones laborales que forman parte de la Alianza de Sindicatos del Cuidado Médico o Alliance of Healthcare Unions. “La Alianza” es una federación de trabajadores de atención médica que representan a más de 50,000 empleados de Kaiser con sede en siete diferentes regiones del país.

El sindicato UFCW es parte de esta coalición de uniones, con seis locales sindicales en el Sur de California que representan a alrededor de 4,000 empleados de la salud de Kaiser Permanente. La semana pasada, estos trabajadores votaron contundentemente para autorizar una huelga si el gigante de cuidado médico no mejora su oferta de contrato que está actualmente negociando con todas las uniones.

Los trabajadores y sus sindicatos han estado negociando con representantes de Kaiser Permanente desde el mes de abril, sin llegar a un acuerdo. La oferta de contrato de la compañía impone una propuesta de salario insultante, un sistema de sueldos de dos diferentes escalas salariales y no soluciona las actuales condiciones inseguras para los trabajadores. Los empleados exigen un acuerdo que tenga un enfoque integral que beneficie a los trabajadores, a la empresa y a los pacientes.

El sindicato UFCW 770 representa aproximadamente 2,000 empleados del sector salud altamente calificados, en los condados de Los Ángeles, Ventura, Kern, San Bernardino y Riverside.

Los contratos que protegen a estos trabajadores tienen diferentes fechas de vencimiento. El acuerdo laboral de los trabajadores farmacéuticos venció el 1o. de noviembre de 2021.

