TRICARE autoriza exenciones temporales de reabastecimiento de recetas para el condado de Los Ángeles, California, debido a un incendio forestal

La Agencia de Salud de Defensa anunció que los beneficiarios de TRICARE en el condado de Los Ángeles, California, pueden recibir resurtidos de recetas de emergencia desde ahora hasta el 27 de junio de 2024, debido al incendio forestal de Gorman.

Para recibir un reabastecimiento de emergencia de medicamentos recetados, los beneficiarios de TRICARE deben llevar su frasco de receta a cualquier farmacia minorista de la red de TRICARE. Si el frasco no está disponible o la etiqueta está dañada o falta, los beneficiarios deben comunicarse con Express Scripts, Inc. o con la farmacia minorista de su red para obtener ayuda.

Si es posible, visite la farmacia donde surtió la receta. Las recetas surtidas por una cadena minorista pueden surtirse en otra tienda de esa cadena. Si el médico que recetó el medicamento está disponible, los beneficiarios pueden pedirle que llame para solicitar una nueva receta a cualquier farmacia de la red.

Como recordatorio, los beneficiarios de TRICARE, que no sean miembros del servicio activo, pueden recibir atención de urgencia de cualquier centro o proveedor de atención de urgencia autorizado por TRICARE y no necesitan una derivación. Esto permite a los beneficiarios buscar atención que no sea de emergencia para enfermedades o lesiones si su proveedor de atención primaria no está disponible debido a emergencias . Cualquier beneficiario de TRICARE que crea razonablemente que tiene una emergencia siempre debe llamar al 911 o ir a la sala de emergencias más cercana.

