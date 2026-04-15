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TSE destaca que elecciones internas de partidos políticos está en marcha rumbo a 2027

Abr 15, 2026 #2027, #candidaturas, #Elecciones, #ElSalvador, #Internas, #Partidos, #política, #TSE

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que ya se encuentra en marcha el período para que los partidos políticos realicen sus elecciones internas, proceso en el que definirán a sus candidatos para los comicios de 2027.

De acuerdo con el organismo, cada instituto político debe haber establecido la fecha en la que sus afiliados elegirán a quienes competirán por cargos presidenciales, legislativos y municipales. El plazo máximo para completar estas internas vence el 29 de julio de 2026.

El TSE indicó que, de los 11 partidos legalmente inscritos, 10 han convocado a sus procesos internos para seleccionar candidaturas a cargos de elección popular.

De ese grupo, nueve partidos contemplan presentar fórmulas para la presidencia y vicepresidencia de la República. En contraste, el partido VAMOS ha informado que participará únicamente en elecciones legislativas y municipales, mientras que el Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) no ha convocado a elecciones internas.

El desarrollo de estos procesos forma parte del calendario electoral previo a los comicios generales de 2027.

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