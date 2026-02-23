“Un ataque a las familias trabajadoras”

La alcaldesa Karen Bass condenó el último ataque de la Administración Trump contra las familias inmigrantes con su propuesta de modificar una norma vigente durante 30 años que prorratea la asistencia federal para la vivienda según el estatus migratorio de los familiares. Esta propuesta de modificación de la norma federal podría dejar a más de mil angelinos sin hogar, anulando así el importante progreso que la Ciudad ha logrado. No podemos dar marcha atrás.

“Con este cambio propuesto a la norma de estatus migratorio mixto, la administración Trump continúa atacando a las familias trabajadoras”, dijo el alcalde Bass . “Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes. Este cambio propuesto amenaza a todos los hogares de estatus migratorio mixto con la pérdida de la asistencia federal para la vivienda de la que dependen para subsistir, una asistencia que fue diseñada exclusivamente para mantener a los estadounidenses con vivienda. A todas las familias preocupadas en Los Ángeles en este momento, sepan que nunca dejaré de luchar por ustedes”.

El cambio propuesto afectaría a miles de personas en hogares familiares de estatus mixto.

en Los Ángeles. Para ser claros, los fondos públicos no se utilizan para pagar a residentes no elegibles. Desde 1995, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. ha permitido que las familias de estatus mixto residan en viviendas con asistencia federal siempre que el subsidio de vivienda sea prorrateado y solo se proporcione a los miembros elegibles del hogar. Debido a que los miembros del hogar sin estatus elegible pagan el alquiler completo a precio de mercado, las familias de estatus mixto contribuyen con más ingresos por alquiler a las Agencias de Vivienda Pública que la mayoría de los demás hogares asistidos. La norma federal actual brinda estabilidad de vivienda a las familias vulnerables, al tiempo que les permite permanecer juntas y apoyarse mutuamente; por ejemplo, muchas familias de estatus mixto pueden incluir niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres, de lo contrario, no serían elegibles para recibir asistencia.

La nueva norma propuesta por la Administración Trump eliminaría por completo la asistencia federal para la vivienda para familias de estatus migratorio mixto, incluyendo tanto la vivienda pública como diversos programas de vales de la Sección 8, lo que amenaza la estabilidad habitacional de miles de familias de Los Ángeles. Cabe destacar que el hecho de que un miembro del hogar no sea elegible para la asistencia federal para la vivienda no significa que sea indocumentado: los inmigrantes pueden tener estatus migratorio legal y aun así no ser elegibles para recibir asistencia federal para la vivienda.

La Ciudad creó una página web dedicada a garantizar que las familias inmigrantes conozcan sus derechos y puedan acceder a los recursos críticos que necesitan , asegurando que ninguna familia se quede atrás.

El alcalde Bass ha estado luchando para defender a las familias de Los Ángeles desde que la Administración Trump comenzó sus imprudentes redadas de inmigración el verano pasado y ha trabajado para acelerar la construcción de viviendas asequibles en toda la ciudad:

A principios de este mes, firmó la Directiva Ejecutiva 17 que describe un amplio conjunto de directivas, incluidas medidas que prohíben el uso de la propiedad de la Ciudad para áreas de preparación, lugares de procesamiento o bases de operaciones de control de inmigración; aumentar la transparencia en torno a la conducta de los agentes federales mediante el uso de cámaras corporales; y otros mecanismos.

Se unió a los alcaldes de algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos, incluido el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el alcalde de Denver, Mike Johnston, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, y el alcalde de Portland, Keith Wilson, para exigir una reforma inmediata y el fin de las operaciones descontroladas e imprudentes de ICE en ciudades de todo el país.

Renovó su compromiso de albergar a todos los veteranos de Los Ángeles mediante su iniciativa «Aloja a Nuestros Veteranos» , que se amplió mediante una nueva colaboración y una campaña de información pública en los autobuses, trenes, estaciones y quioscos del Metro. Desde su lanzamiento, «Aloja a Nuestros Veteranos» ha albergado a casi 700 veteranos.

Más de 32,000 unidades de vivienda asequible están en proceso de construcción bajo la Directiva Ejecutiva 1 del Alcalde Bass y se proporcionarán más de $14 millones en asistencia de alquiler para personas mayores y personas con discapacidades a través de ULA.

