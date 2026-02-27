Desarrollan viviendas para Familias sin hogar

Director Ejecutivo y CEO de Holos Communities Cristian Ahumada, junto con el presidente de TPC Homes y director ejecutivo de The People Concern, John Maceri, se reunieron Craig Arceneaux, subgerente general de LAHD, Margarita Lares, directora de programas de HACLA, Andrew Wong, vicepresidente sénior de Comerica Bank, Natasha Pfeiffer, funcionaria sénior de préstamos de Rocky Mountain Community Reinvestment Corporation y la funcionaria de originación de NEF, Lizzet Alvarez, por La ceremonia inaugural de Safe Harbor II.

Viviendas de apoyo permanente para la comunidad de Wilmington. El edificio de cuatro pisos incluirá 39 viviendas de dos… residencias de un dormitorio y una unidad para el gerente, junto con tres patios, un jardín nativo tolerante a la sequía, sala comunitaria, oficinas de servicios de apoyo y administración de propiedades en el lugar. El desarrollo servirá Familias anteriormente sin hogar en el Área de Planificación de Servicios 8 del Condado de Los Ángeles, combinando hogares estables con servicios en el lugar.

Para apoyar la estabilidad de la vivienda a largo plazo. Este proyecto complementa Safe Harbor I, de Holos Communities. colaboración vecinal con TPC Homes, que comenzará a construirse a finales de este año.

Ambos Puertos Seguros se hicieron realidad gracias a la financiación de HHH destinada a crear métodos alternativos de Financiamiento de vivienda. El proyecto se retrasó debido a la pandemia de COVID-19 y la inflación que siguió a la La pandemia amenazó con hacer inviable el proyecto, ya que los costos aumentaron drásticamente. Para darle vida a este sitio, TPCHomes contactó a Holos Communities para aportar la experiencia del equipo y desarrollar una asociación para brindar El proyecto a la vida.

“Si bien Holos ha desarrollado cientos de unidades de vivienda para personas sin hogar, la mayoría de ellas han sido para personas solas individuos. Safe Harbor II se centrará exclusivamente en familias y niños. Los datos muestran que las personas sin hogar Las familias han ido aumentando pero muchas pasan desapercibidas porque viven en sus coches, moteles, etc. Nuestra “Nuestra misión es crear espacios para todos y esto refuerza nuestro compromiso de lograrlo”, dijo Cristian Ahumada, Director ejecutivo y CEO de Holos, Inc.

El diseño paisajístico del sitio juega un papel central tanto en la sostenibilidad como en el bienestar de la comunidad. Seguro Harbor II está diseñado para apoyar la conservación del agua, la resistencia a la sequía y el desarrollo comunitario.

Los espacios al aire libre contarán con 19 especies de plantas nativas y tolerantes a la sequía, enredaderas, bambú y tres tipos de árboles, incluyendo olmos chinos. Estos elementos crearán un ambiente tranquilo y colorido que… Contribuye al enfriamiento y a la resiliencia climática a largo plazo.

“La vivienda de apoyo permanente funciona porque combina viviendas seguras y asequibles con el continuo “Las personas que reciben apoyo necesitan permanecer alojadas”, dijo John Maceri, presidente de TPC Homes y director ejecutivo de The People

Preocupación. “Safe Harbor II refleja nuestro compromiso de construir viviendas sostenibles y de alta calidad basadas en “Cuidado, dignidad y estabilidad a largo plazo para las familias que han experimentado la falta de vivienda”.

Safe Harbor II cuenta con lavanderías compartidas en cada piso, así como una terraza en la azotea en el cuarto piso que proporciona Asientos, jardineras y hermosas vistas. El desarrollo incluirá una zona de juegos infantiles y un patio. espacio de barbacoa para reuniones comunitarias, áreas de descanso con sombra y un área para perros que enfatiza el proyecto. Centrarse en la calidad de vida y el diseño centrado en la familia.

“Ninguna familia ni ningún niño deberían tener que experimentar el trauma de la falta de vivienda”, dijo Lourdes Castro. Ramírez, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA). “Esta vivienda La comunidad representa el desarrollo impulsado por un propósito que Los Ángeles necesita para afrontar este momento, Reconociendo que la falta de vivienda es una crisis que muchos niños deben soportar. En HACLA, sabemos que La vivienda es la base esencial para la estabilidad, las oportunidades y el bienestar a largo plazo. Nos enorgullece

