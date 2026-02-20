31.000 cuidadores denuncian cargas de trabajo insostenibles

Mientras los trabajadores de la salud continúan en huelga en la cuarta semana, 31.000 enfermeras y profesionales de la salud de la Asociación de Enfermeras Unidas de California/Sindicato de Profesionales de la Salud (UNAC/UHCP) están presionando para obtener niveles de personal seguros y salarios justos en uno de los sistemas de salud más ricos del país.

En el centro de la disputa está la afirmación de Kaiser de que no puede afrontar compromisos de personal más fuertes o aumentos salariales competitivos, incluso cuando la organización informa tener aproximadamente 76 mil millones de dólares en reservas.

“Las reservas son activos reales controlados por Kaiser”, declaró un portavoz de la UNAC/UHCP. “Existen para absorber impactos y cubrir obligaciones. Kaiser no puede presumir de su solidez financiera mientras les dice a los mismos profesionales que atienden a los pacientes que el sistema está demasiado quebrado para contratar personal de forma segura”.

Si bien algunos fondos de reserva pueden destinarse a requisitos regulatorios, estándares de capital basados ​​en riesgos o pasivos a largo plazo, los líderes sindicales dicen que eso no hace que decenas de miles de millones de dólares sean intocables o irrelevantes para las decisiones operativas.

“Si Kaiser logra aumentar sus reservas de 22 mil millones de dólares a 76 mil millones de dólares en tan solo unos años, también podrá presupuestar responsablemente salarios competitivos y personal seguro sin comprometer su solvencia”, declaró el portavoz. “La disciplina financiera nunca debería significar imponer condiciones inseguras al personal y a los pacientes”.

Los trabajadores dicen que la huelga tiene su origen en el deterioro de las condiciones de atención a los pacientes que existían mucho antes de que las negociaciones se estancaran, incluyendo:

Pacientes ubicados en pasillos debido a la escasez de personal



Camas vacías que no se utilizan porque no hay suficientes enfermeras para atenderlas



Retrasos de una semana en las respuestas del portal de pacientes



Teléfonos sin respuesta y largos tiempos de espera

“Estos problemas no se solucionan diciéndoles a los trabajadores que dejen de mencionar las reservas”, añadió el portavoz. “Se solucionan invirtiendo en la fuerza laboral”.

UNAC/UHCP representa a miles de profesionales de la salud altamente capacitados, incluidos enfermeros registrados, enfermeros profesionales, farmacéuticos, asistentes médicos, enfermeras parteras certificadas, enfermeras anestesistas, terapeutas de rehabilitación, optometristas y otros especialistas.

La mayoría de estos puestos requieren títulos universitarios, formación clínica y años de experiencia. Los líderes sindicales afirman que es totalmente razonable que estos profesionales ganen salarios que les permitan mantener una vida estable, propia de la clase media, y mantener a sus familias.

“Con una población que envejece y una demanda creciente de atención médica, nuestro país debería alentar a las personas a acceder a la atención médica, no agotarlas ni imponerles precios excesivos”, dijo el portavoz.

Tras la pandemia de COVID-19, Kaiser citó dificultades financieras al proponer un contrato que incluía aumentos salariales del 10% durante cuatro años.

Durante aproximadamente el mismo período:

Las reservas de efectivo de Kaiser crecieron de 22 mil millones de dólares a aproximadamente 76 mil millones de dólares.



Las primas de los miembros aumentaron un 15%, un 10% y un 8,2% en tres años consecutivos



Los trabajadores denuncian un empeoramiento de los niveles de personal y un estancamiento de los salarios reales

“Que cada dólar de las reservas se pueda desplegar mañana es un error”, dijo el portavoz. “Kaiser optó por priorizar la acumulación financiera y el aumento de las primas mientras los salarios se rezagaban y la plantilla se desplomaba”.

Los miembros del sindicato dicen que siguen comprometidos a alcanzar un acuerdo justo, pero continuarán su huelga hasta que Kaiser aborde la cuestión de la dotación de personal segura y mejoras salariales significativas.

