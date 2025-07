Una celebración a la vida, la familia y los sueños cumplidos

Sergio George lanza hoy “ Gracias ”, su nuevo sencillo junto a Annasofia y Mike Bahía , un tema cargado de ritmo y vitalidad que pone en el centro lo esencial: lo que somos, lo que tenemos y lo que aún queda por lograr. Lejos de la nostalgia, la canción es una inyección de energía y gratitud, una salsa moderna que vibra alto, con ese sello inconfundible de George : emoción y precisión en partes iguales.

Con una base rítmica luminosa y contagiosa, “ Gracias ” se siente como una conversación sincera entre amigos que no han perdido la capacidad de sorprenderse con la vida. Las voces de Annasofia y Mike Bahía se entrelazan con soltura, celebrando a la familia, a los parceros, a los que siguen ya los que ya no están. Es un canto colectivo que no necesita grandilocuencia para conmover, y que conecta desde la honestidad y la alegría.

¡El tema forma parte de Ataca Sergio! Presenta: Urban Salsa Sessions , el primer álbum de Sergio George como artista principal, un proyecto que ha desafiado las convenciones del género al reunir a una nueva generación de voces sobre una estructura profundamente salsera. El disco ya ha entregado colaboraciones memorables con artistas como Jay Wheeler , Fariana , Ryan Castro , Wisin , Skip . Marley , Elena Rose y Lenny Tavárez , entre otros.

El lanzamiento de “ Gracias ” llega mientras Sergio George se prepara para uno de los eventos más ambiciosos de su carrera: ¡Ataca Sergio! All Stars Concert , el próximo 21 de septiembre en el Kaseya Center de Miami. Un concierto irrepetible que reunirá en vivo los grandes himnos de su repertorio, interpretados por artistas como Servando y Florentino , Luis. Enrique , Lenny Tavárez , Huey Dunbar (DLG) , Bacilos y Rafa Pabón , con más nombres por anunciar. Será una noche para cantar, bailar y confirmar que la salsa sigue escribiéndose desde el presente.

