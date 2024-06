Votan para Autorizar Huelga

Las uniones del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y Comercio (UFCW) Locales 8GS, 135, 324, 770, 1167, 1428 y 1442, juntos representando a más de 6,000 trabajadores de Food 4 Less/Foods Co. en todo California, anunciaron un contundente voto de la membresía en favor de autorizar a su comité de negociaciones ante Food 4 Less/Foods Co., llamar a una huelga por prácticas laborales injustas en caso de que una huelga sea necesaria.

El Comité de Negociaciones de UFCW ante Food 4 Less/Foods Co. declaró lo siguiente:

“Los ejecutivos de Food 4 Less han decidido recurrir a tácticas ilegales en lugar de seguir la ley laboral federal y tratar el proceso de negociación con el respeto y la seriedad que merece.La contundente autorización de huelga de hoy manda un claro mensaje a la compañía: no seremos divididos.

“Somos nosotros y nuestros compañeros de trabajo los que estamos en las tiendas todos los días, produciendo ganancias récord y teniendo contentos a los clientes. Pero Food 4 Less está tratando de intimidarnos, abusar de nosotros, y obligarnos a aceptar un contrato que es menos de lo que nosotros merecemos y mucho menos de lo que su compañía propietaria, Kroger, ofrece a otros trabajadores de supermercado con unión en el área.

“Nosotros conocemos a nuestros clientes y nuestras comunidades están de nuestro lado, y si Food 4 Less/Foods Co. continúa jugando con nuestros medios de subsistencia y demorándose en la mesa de negociaciones, nosotros seremos forzados a tomar acción.

Esperamos seguir las negociaciones este lunes, día que seguiremos luchando unidos por el contrato que merecemos”.

ANTECEDENTES

El comité de negociaciones de UFCW ante Food 4 Less/Foods Co. integrado por miembros de los siete locales de UFCW que representa a los trabajadores de Food 4 Less/Foods Co. en todo California, ha estado en negociaciones con la compañía desde abril.

Luego de numerosas violaciones laborales de parte de su empleador, a lo largo de las negociaciones de contrato, los miembros de todos los locales de UFCW que trabajan en Food 4 Less/Foods Co. llevaron a cabo un voto de autorización de huelga del 10 al 14 de junio, con una contundente mayoría de miembros votando para autorizar a su comité de negociaciones llamar a una huelga en cualquier momento, si es que es necesario llamar a una huelga.

La declaración de hoy se da a conocer poco después del vencimiento del contrato de UFCW con Less/Foods Co. el 8 de junio y luego de que los siete locales de UFCW que representan a trabajadores de Food 4 Less/Foods Co. interpusieran cargos de Prácticas Laborales Injustas (ULP) en contra de Food 4 Less/Foods Co. por debilitar las negociaciones y el derecho de los trabajadores a una representación, por:



Discriminar contra empleados en base a actividades sindicales;

Prohibir a empleados participar en actividades sindicales;

Monitorear a empleados que participaron en actividades sindicales; y

Unilateralmente cambiar términos del contrato fuera del proceso legal de negociaciones.

Los cargos fueron presentados ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés) el 22 de mayo.

Las negociaciones se reanudan el lunes 17 de junio.

