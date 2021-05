Walter Araujo presenta denuncia contra Bertha Deleón

Walter Araujo presentó hoy ante la Fiscalía General de la República, una denuncia contra la abogada Bertha María Deleón por desobedecer una orden judicial y revelar información de un caso donde Araujo fue demandado.

“En este caso es la fuerza especializada es la que está llevando el caso que ella misma puso en mi contra, aquí yo no vengo a hablar de cuestiones, que si me parece el pensamiento o que si es de un partido político, no, no estamos eso, esto es serio y es una cosa que es comprobable que verificable que está totalmente sustanciada y a eso vengo a buscar una red una igualdad procesal en la institución que debe darle acción a esta cosa para buscar la justicia plena que tanto anhelan los salvadoreños”, dijo Araujo.

Por la acción Berta De León podría enfrentar de 1 a 3 años según dijo el político, “Son uno a tres años de cárcel, la pena que está señalada en el Código Penal y unos días multa, será la Fiscalía y los juzgados correspondientes, luego de ejercitada la acción los que determinarán”, recalcó Araujo.

Por su parte la abogada Deleón tuiteó: “Esto es una acción cobarde, que busca intimidar y forma parte de la violencia que Walter Araujo está acostumbrado a ejercer. La reserva protege a la víctima no al agresor, no se confundan”, acompañado con un vídeo donde Araujo esta frente a la FGR presentando la denuncia.

Esto es una acción cobarde, que busca intimidar y forma parte de la violencia que Walter Araujo está acostumbrado a ejercer. La reserva protege a la víctima no al agresor, no se confundan. https://t.co/9AFZ1OPBYY — Bertha María Deleón (@berthamariaD) May 4, 2021

El ex-candidato a diputado convocó ayer a los medios para que se presentarán hoy a las 9 de la mañana, a la FGR, para denunciar a “por el delito de Desobediencia De Particulares en contra de la Señora Bertha María de León Gutiérrez”, tuiteó.

Mañana Martes 4 de Mayo. 9:00am — Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) May 3, 2021

A lo que Deleón respondió “Firme”.

Firme. 🙋‍♀️ — Bertha María Deleón (@berthamariaD) May 3, 2021

Cabe recordar que debido a la demanda puestas por la abogada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó de forma oficial la sustitución de Walter Araujo, quien aspiraba ser parlamentario bajo la bandera de Nuevas Ideas en las pasadas elecciones del 28 de febrero.