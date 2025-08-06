Ya están abiertos los puntos de distribución de agua embotellada

La Ciudad de Los Ángeles anunció que hay recursos disponibles para responder a un corte de agua causado por reparaciones de emergencia en los vecindarios de Porter Ranch y Granada Hills en el Valle de San Fernando. Tras trabajar toda la noche, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y otros equipos municipales continúan trabajando para mitigar el impacto en los angelinos afectados que se encuentran sin agua, mantener la seguridad de las comunidades y realizar reparaciones al sistema de forma rápida y segura.

Se emitió una Alerta de Emergencia Inalámbrica para los usuarios de la zona afectada y el Centro de Operaciones de Emergencia se activó a Nivel 2. Esto significa que las agencias necesarias están trabajando en el Centro de Operaciones de Emergencia, mientras los departamentos de la ciudad continúan monitoreando la situación.

“Mientras se realizan las reparaciones de emergencia, estamos poniendo a disposición agua potable, duchas y otros recursos para los angelinos que se hayan visto afectados por el apagón”, declaró la alcaldesa Karen Bass . “Especialmente ante el aumento de las temperaturas, el LADWP y otros departamentos de la ciudad están movilizando recursos para garantizar que los angelinos se mantengan seguros e hidratados”.

Los siguientes recursos están disponibles para los angelinos afectados:

Los sitios de distribución de agua gratuita ya están abiertos en las siguientes ubicaciones para proporcionar agua potable a los clientes desde las 10 a. m. hasta las 7 p. m. de hoy:

Parque Memorial Holleigh Bernson, 20500 Sesnon Blvd, Porter Ranch, CA 91326.

Parque O’Melveny, 17300 Sesnon Blvd., Granada Hills, CA 91344.

Intersección de Tampa Ave. y Sesnon Blvd.

Los centros de enfriamiento con baños continúan disponibles en las siguientes ubicaciones mientras el Valle experimenta altas temperaturas:

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) ha desplegado camiones cisterna, grupos de trabajo con camiones cisterna y otros recursos en la zona de Porter Ranch y Granada Hills, con especial atención a las zonas de alto riesgo de incendio. El LAFD trabaja en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para garantizar que los servicios de emergencia estén preparados para responder a emergencias en caso de que surjan. El LAPD y el LAFD intensificarán el patrullaje proactivo en las zonas.

Se está contactando directamente a los residentes y empresas con necesidad médica de agua, como clínicas de diálisis y centros para personas mayores, para garantizar que existan planes de contingencia.

El Departamento de Transporte y Envejecimiento de la Ciudad está trabajando para coordinar los servicios de transporte para que los angelinos mayores puedan acceder a los sitios de distribución de agua.

