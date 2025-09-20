30.000 profesionales de la salud autorizan huelga: “Personal seguro, salario justo, respeto real”

En una votación por abrumadora mayoría, un sindicato de 30.000 enfermeras registradas, farmacéuticos, terapeutas y otros profesionales de primera línea de Kaiser Permanente han autorizado una huelga, preparando el escenario para un gran paro en Kaiser.

La votación de huelga, realizada por la Asociación de Enfermeras Unidas de California/Sindicato de Profesionales de la Salud ( UNAC/UHCP ), se produce después de seis meses de negociaciones y seis meses de falta de respeto por parte de la gerencia de Kaiser, que según los trabajadores ha rechazado repetidamente las propuestas para arreglar la dotación de personal, proteger a los pacientes y mantener a los cuidadores experimentados en las camas y en todos los demás lugares donde se los necesite en el sistema Kaiser.

“Kaiser apuesta a que no nos uniremos para impulsar el cambio que necesitan los pacientes”, declaró la presidenta de UNAC/UHCP, Charmaine S. Morales, enfermera titulada , quien lidera a más de 40,000 profesionales de la salud en California y Hawái en la lucha por el acceso y la equidad. “Esta abrumadora votación demuestra que están equivocados. Si nos mantenemos unidos, Kaiser no tendrá más remedio que reconocer la necesidad de valorar nuestra labor y garantizar la seguridad del personal y la atención médica”.

Los salarios se estancan mientras miles de millones fluyen

Los proveedores también notan el marcado contraste entre los miles de millones de dólares en reservas financieras de Kaiser y sus estancadas propuestas salariales. Kaiser, la cuarta organización sin fines de lucro más grande del mundo y el sistema de salud más grande de Estados Unidos, aumentó su efectivo disponible de 40 000 millones de dólares a 60 000 millones durante la inflación récord y la era de la COVID-19, lo que dejó a muchos enfermeros y otros cuidadores abrumados por la demanda de atención.

“Kaiser se autodenomina una organización sin fines de lucro, pero actúa como una corporación que acumula miles de millones de dólares mientras se niega a respetar a los mismos trabajadores que les brindan pacientes, miembros y elogios”, dijo el tesorero ejecutivo de UNAC/UHCP, Moises Alarcon, RN , un experimentado negociador sindical y líder de primera línea.

El voto: unidad, presión y atención al paciente

Al votar «sí», decenas de miles de trabajadores de la salud dieron a su equipo negociador la autoridad de exigirle responsabilidades a Kaiser por no haber colaborado en:

Dotación de personal segura: las propuestas de Kaiser deben ir más allá para dar voz a los cuidadores como defensores de los pacientes y garantizar proporciones adecuadas de personal, protecciones de la carga de trabajo y condiciones de trabajo seguras.

Salario Justo: Las propuestas de Kaiser se quedan cortas si se comparan con la inflación, el costo de la vivienda y el aumento de los gastos en nuestras comunidades. Los cuidadores merecen aumentos que reflejen no solo la competitividad, sino también las condiciones económicas reales que enfrentan.

Respeto en la mesa: la gerencia de Kaiser debe poner fin a los repetidos rechazos por “falta de interés” en nuestras propuestas de atención al paciente y restaurar el significado de “asociación”.

Kaiser, conocida por su participación en la histórica asociación entre trabajadores y empleadores, ahora está concentrando su atención en la expansión a otros estados, en lugar de cuidar a los pacientes y miembros que han ayudado al gigante sin fines de lucro a crecer durante todos estos años.

Parte de una ola nacional

La dotación de personal insegura y el agotamiento no son solo problemas locales, sino nacionales. Mientras luchan por contratos locales sólidos, estos cuidadores de UNAC/UHCP negocian como parte de la Alianza de Sindicatos de la Atención Médica, un grupo nacional de 23 sindicatos que representa a trabajadores de más de 40 hospitales y cientos de clínicas desde Hawái hasta Washington, D. C.

Miles de empleados más de Kaiser en Oregón, Washington y otros estados han estado votando para autorizar huelgas. Un total de 46,000 trabajadores de la salud de Alliance podrían estar en huelga en todo el país este otoño.

El mensaje es claro

“Los pacientes ya no pueden esperar más”, declaró Joe Guzynski , director ejecutivo de UNAC/UHCP y principal negociador del sindicato. “Kaiser Permanente ha tenido todas las oportunidades para hacer lo correcto. En cambio, han evadido sus argumentos, han faltado al respeto a los cuidadores y se han amparado en los derechos de la gerencia”

A medida que los contratos de negociación colectiva expiran a fin de mes, UNAC/UHCP continúa negociando con Kaiser Permanente para llegar a acuerdos que garanticen una dotación de personal segura, salarios justos y un respeto genuino por los profesionales que mantienen este sistema en funcionamiento.

