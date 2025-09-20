Alcalde Bass: Es hora de avanzar en la modernización de Los Ángeles

La alcaldesa Karen Bass emitió la siguiente declaración sobre la modernización y expansión del Centro de Convenciones de Los Ángeles. La alcaldesa Bass hizo un llamado público a la modernización y expansión del Centro de Convenciones en sus discursos sobre el Estado de la Ciudad de 2024 y 2025. Ha impulsado el proyecto a través de hitos clave y ha promovido legislación estatal para aumentar los ingresos y cubrir los costos de desarrollo asociados.

Juntos, debemos trabajar para dar un paso decisivo hacia el futuro de Los Ángeles como una ciudad próspera con empleos bien remunerados, un centro vibrante y un destino de renombre mundial. Es hora de avanzar en la modernización y expansión del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Este es un proyecto ambicioso que exigirá creatividad y diligencia por parte de los departamentos municipales. Es nuestra responsabilidad hacerlo de forma que proteja nuestra salud financiera, y trabajaremos en colaboración con el Presidente del Consejo para implementar medidas de ahorro, mejoras de eficiencia y agilizar las aprobaciones para garantizar su finalización a tiempo. El Ayuntamiento debe seguir rompiendo con las viejas y fallidas formas de hacer las cosas para que Los Ángeles vuelva a la actividad comercial. Sé que mis colegas del Consejo comparten este compromiso de construir el futuro de Los Ángeles. Agradezco su colaboración y acción para impulsar este proyecto, y los animo a que se unan a mí para seguir apoyando la modernización y expansión del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Se trata de algo más que un edificio; se trata de impulsar el cambio en el centro y en toda la ciudad, y atraer a más viajeros a nuestros restaurantes, hoteles, tiendas y atracciones. El turismo es un motor económico enorme. El sector de las convenciones es altamente competitivo, pero con este esfuerzo, enviamos la señal de que Los Ángeles está listo para competir y triunfar a escala global. Nuestra decisión es una señal del tipo de Los Ángeles que estamos construyendo para las generaciones futuras. Debemos impulsar nuestra ciudad hacia adelante.

