TurboTax y Uber facilitan la temporada de impuestos en Los Ángeles con viajes gratuitos y asesoría experta

Por Miguel Burgos

En una ciudad como Los Ángeles, donde el tráfico y la distancia pueden convertirse en obstáculos cotidianos, esta temporada de impuestos llega con una solución innovadora para los contribuyentes angelinos. Intuit TurboTax anunció una nueva iniciativa en colaboración con Uber que ofrece viajes gratuitos de hasta $25 para quienes agenden una cita con un experto fiscal en sus espacios físicos del área de Los Ángeles.

La propuesta combina inteligencia artificial avanzada con asesoría humana local, buscando transformar la experiencia tradicional de declarar impuestos. Gracias a su tecnología impulsada por IA, TurboTax puede automatizar hasta el 90% de los formularios estándar, permitiendo que expertos certificados se concentren en optimizar deducciones, resolver situaciones complejas y garantizar precisión en cada declaración.

En una metrópoli extensa como Los Ángeles —que incluye comunidades como Culver City, Pasadena, Glendale y West Hollywood— el acceso a servicios en persona puede representar un desafío logístico. Con esta alianza, los contribuyentes pueden reservar su cita y recibir un crédito para su traslado, eliminando así una barrera práctica que muchas veces impide buscar asesoría especializada.

“Estamos eliminando cada capa de fricción entre el contribuyente y su máximo reembolso”, señaló la compañía al presentar la iniciativa. La combinación de tecnología inteligente y apoyo humano busca ofrecer una experiencia “hecha para usted”, especialmente útil para trabajadores independientes, conductores de plataformas digitales y familias con múltiples fuentes de ingreso, un perfil común en el sur de California.

Además del incentivo de transporte, TurboTax anunció una tarifa promocional de $150 para nuevos clientes que presenten su declaración federal y estatal antes del 18 de marzo de 2026 utilizando el servicio con experto incluido.

En un momento en que muchos contribuyentes buscan claridad, confianza y acompañamiento personalizado, esta iniciativa posiciona a Los Ángeles como uno de los mercados clave donde la innovación tecnológica y el servicio humano convergen para simplificar uno de los procesos financieros más importantes del año.

